Вратарь Евгений Конюхов продлил контракт с "Крыльями Советов" на три года

Голкипер Евгений Конюхов подписал новый контракт с "Крыльями Советов". 30-летний футболист заключил соглашение по схеме "3+1"."Очень рады, что Евгений остается в Самаре и поможет "Крыльям" в выполнении главной задачи на сезон – возвращения в премьер-лигу.Своей игрой и отношением к делу Евгений Конюхов завоевал доверие тренеров, руководства клуба и, конечно, любовь самарских болельщиков", – отметил гендиректор "Крыльев Советов" Виталий Шашков.