Филиппе Коутиньо: "Барселона"? У меня долгосрочный контракт с "Ливерпулем"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо прокомментировал информацию о том, что может продолжить карьеру в "Барселоне"."Это сложно обсуждать. У меня долгосрочный контракт с моим клубом. Я сосредоточен на настоящем и на своей игре за сборную Бразилии. Здесь мои цели", – приводит слова Коутиньо Liverpool Echo.