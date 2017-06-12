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Филиппе Коутиньо: "Барселона"? У меня долгосрочный контракт с "Ливерпулем"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо прокомментировал информацию о том, что может продолжить карьеру в "Барселоне".

"Это сложно обсуждать. У меня долгосрочный контракт с моим клубом. Я сосредоточен на настоящем и на своей игре за сборную Бразилии. Здесь мои цели", – приводит слова Коутиньо Liverpool Echo.
Теги: Коутиньо Ливерпуль Барселона
Сегодня, 17:32
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