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Тьемуа Бакайоко близок к переходу в "Челси"

Полузащитник "Монако" Тьемуа Бакайоко перейдет в "Челси", утверждает The Telegraph.

Сообщается, что футболист скоро приедет в Лондон для прохождения медобследования. Сумма трансфера должна составить 35 миллионов фунтов.
Теги: Монако Челси Трансферы
Сегодня, 17:42
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