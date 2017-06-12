Тьемуа Бакайоко близок к переходу в "Челси"

Полузащитник "Монако" Тьемуа Бакайоко перейдет в "Челси", утверждает The Telegraph.Сообщается, что футболист скоро приедет в Лондон для прохождения медобследования. Сумма трансфера должна составить 35 миллионов фунтов.