Джанлуиджи Доннарумма: все знают, что я нацелен остаться в "Милане"

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма сообщил, что хочет остаться в клубе."Все знают, что я нацелен остаться в "Милане". Не обращаю внимания на слухи, ведь заинтересованные стороны знают, что я хочу сделать. Цвета "Милана" в моем сердце", - цитирует Доннарумму Football Italia.