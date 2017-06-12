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Аркадий Дворкович: надеюсь, что наша сборная не подведет, выступит достойно и выйдет из группы
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Василий Уткин: у "Ростова" всегда есть запасной шаг – в восьмой раз пригласить Сергея Балахнина (4)
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Джанлуиджи Доннарумма: все знают, что я нацелен остаться в "Милане"
Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма сообщил, что хочет остаться в клубе.
"Все знают, что я нацелен остаться в "Милане". Не обращаю внимания на слухи, ведь заинтересованные стороны знают, что я хочу сделать. Цвета "Милана" в моем сердце", - цитирует Доннарумму Football Italia.
"Все знают, что я нацелен остаться в "Милане". Не обращаю внимания на слухи, ведь заинтересованные стороны знают, что я хочу сделать. Цвета "Милана" в моем сердце", - цитирует Доннарумму Football Italia.
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