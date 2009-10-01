Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Роберто Манчини: с нетерпением жду встречи с болельщиками "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в твиттере сообщил, с нетерпением ждет встречи с болельщиками клуба на завтрашней презентации в Санкт-Петербурге.

"С нетерпением жду встречи с болельщиками "Зенита" завтра на площадке "Ленинград Центра" в Санкт-Петербурге… Увидимся в 19.00", - написал Манчини.
Теги: Манчини Зенит
Сегодня, 19:01
Напечатать
8
(1)
№8 Написал: Hitman (Сегодня, 19:30) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vermis_64
Цитата: Hitman
достаточно зайти на эту ветку чтобы понять что такое болельщик зенита,полная деградация на лицо



На куй иди. В свинарник. Это я тебе как деградант советую. И не оглядывайся.

ты всю жизнь на нем мокрощелка

Цитата: Makaveli
Вам ли болельщикам спартака говорить о деградации

за себя сначала нужно отвечать,а не показывать свою ограниченность и примитив
Регистрация: 20.04.2017
№7 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:26) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
достаточно зайти на эту ветку чтобы понять что такое болельщик зенита,полная деградация на лицо



На куй иди. В свинарник. Это я тебе как деградант советую. И не оглядывайся.
Регистрация: 23.08.2016
№6 Написал: Makaveli (Сегодня, 19:25) #
  • 0
  •  (0)
online

Hitman,
Вам ли болельщикам спартака говорить о деградации laughing



Регистрация: 14.04.2017
№5 Написал: Hitman (Сегодня, 19:20) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
достаточно зайти на эту ветку чтобы понять что такое болельщик зенита,полная деградация на лицо
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: Makaveli (Сегодня, 19:16) #
  • +2
  •  (8)
online

Rex Ultima,
будем смотреть зоопарк в ЛЧ хрюшка joy



Регистрация: 14.04.2017
№3 Написал: Пётр Градов (Сегодня, 19:15) #
  • +6
  •  (8)
online

Цитата: Rex Ultima
В зоопарк сходи, к клетке с макаками - такие же бандерлоги. Только еще глупее


Закрой рот животное
Регистрация: 24.04.2017
№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 19:15) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Rex Ultima
В зоопарк сходи, к клетке с макаками - такие же бандерлоги. Только еще глупее

В 4 туре зоопарк на выезд приедет, со всеми макаками на поводке


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 19:07) #
  • -2
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
В зоопарк сходи, к клетке с макаками - такие же бандерлоги. Только еще глупее


--------------------
С 2008 года спорта в зените нет(с) - Сарсания
Регистрация: 3.06.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.