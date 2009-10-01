Роберто Манчини: с нетерпением жду встречи с болельщиками "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в твиттере сообщил, с нетерпением ждет встречи с болельщиками клуба на завтрашней презентации в Санкт-Петербурге."С нетерпением жду встречи с болельщиками "Зенита" завтра на площадке "Ленинград Центра" в Санкт-Петербурге… Увидимся в 19.00", - написал Манчини.