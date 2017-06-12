"Галатасарай" предложил за Промеса 13 млн евро, "Спартак" ответил отказом

"Спартак" отказался продавать полузащитника Квинси Промеса в "Галатасарай".Как сообщает Turksvoetbal, турецкий клуб был готов заплатить за голландца 13 миллионов евро, что не устроило красно-белых.Промес выступает за "Спартак" с 2014 года, а его контракт истекает в 2021 году.