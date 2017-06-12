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"Галатасарай" предложил за Промеса 13 млн евро, "Спартак" ответил отказом

"Спартак" отказался продавать полузащитника Квинси Промеса в "Галатасарай".

Как сообщает Turksvoetbal, турецкий клуб был готов заплатить за голландца 13 миллионов евро, что не устроило красно-белых.

Промес выступает за "Спартак" с 2014 года, а его контракт истекает в 2021 году.
Теги: Промес Спартак Галатасарай Трансферы
Вчера, 22:16
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30
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№30 Написал: golden Axe (Сегодня, 00:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
Тебе жалко для блага родного клуба 75 рублей?

для клуба не жалко,а у вас кидалово было,так как трансляции вообще даже близко не было sweat_smile

Цитата: -Invader-
с АЕКом вы играли

в квалификации может вам греческий АЕК попасться,клубы с аббревиатурами ваш конёк))
Регистрация: 1.02.2017
№29 Написал: -Invader- Invader (Вчера, 23:55) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: golden Axe
с АИКом

с АЕКом вы играли laughing

Цитата: golden Axe
по 75

Тебе жалко для блага родного клуба 75 рублей? smile
Регистрация: 12.05.2017
№28 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:49) #
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online

Цитата: Campos
какие 13?!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№27 Написал: SPV Bryansk (Вчера, 23:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
это новость из разряда про Головина и Челси, ... фантастика laughing
Регистрация: 2.02.2012
№26 Написал: FCSKA Москва (Вчера, 23:44) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пётр Градов
Я подозреваю что по ночам под одеялом ты мастурбируешь на стрелку

нет... на портрет КАРЛА МАРКСА! он думает , что это девушка....... девушка его мечты
Регистрация: 20.10.2012
№25 Написал: golden Axe (Вчера, 23:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
и как тут не вспомнить 2 недели

с АИКом,да еще и Гинер вас нагрел с платной трансляцией по 75 рябчиков smile

Цитата: -Invader-
смотрю вам не хватает своих, позвони Червиченко, спартаку же целый клуб в Африке ло сих принадлежит.

у него бракованные и говеные негры,как у вас примерно сейчас,вот вам реально не хватает качественных негров,нормальные то у вас галопом по европам ускакали и шлют теперь приветы,поэтому вы теперь завидуете нашим неграм,чувствуете чем это в дерби снова грозит))
Регистрация: 1.02.2017
№24 Написал: -Invader- Invader (Вчера, 23:30) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: golden Axe
за две недели?))


и как тут не вспомнить 2 недели спартака в еврокубках??? После чего шпартальке был безжалостно выкинут в ссаный угол smile
Цитата: golden Axe
еще не сбежали в джунгли?))

смотрю вам не хватает своих, позвони Червиченко, спартаку же целый клуб в Африке ло сих принадлежит. Пришлют чернозадое пополнение мигом laughing
Регистрация: 12.05.2017
№23 Написал: golden Axe (Вчера, 23:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Rex Ultima
Ну пару пальцев-то Гиенеру сэкономят - чтоб хоть в носу поковыряться

так- то, да.
Регистрация: 1.02.2017
№22 Написал: golden Axe (Вчера, 23:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Rex Ultima
Авен прямым текстом сказал. все деньги с ЕК - мне!

думаешь много они там заработают за две недели?))
Регистрация: 1.02.2017
№21 Написал: Makaveli (Вчера, 23:21) #
  • -2
  •  (4)

чет много предложили за Джанго Освобожденного laughing



Регистрация: 14.04.2017
№20 Написал: Кир Мяс (Вчера, 23:21) #
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online

satisfied smiley grinning smiley юмористы
Регистрация: 20.04.2016
№19 Написал: golden Axe (Вчера, 23:20) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
Больше негров чёрных и разных в шпартальке

как там ваши чернозадые чунга чанги?еще не сбежали в джунгли?))
Регистрация: 1.02.2017
№18 Написал: Пётр Градов (Вчера, 23:19) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: -Invader-
Больше негров чёрных и разных в шпартальке smile


Ты тоже любишь копченые свиные рёбрышки?
Регистрация: 24.04.2017
№17 Написал: -Invader- Invader (Вчера, 23:12) #
  • -6
  •  (12)
online
Болеет за:
ЦСКА
Больше негров чёрных и разных в шпартальке smile
Регистрация: 12.05.2017
№16 Написал: Пётр Градов (Вчера, 23:07) #
  • -4
  •  (8)

Забаньте убогого
Rex Ultima

Цитата: Rex Ultima
Цитата: Black Fox
В итоге за 2,5 отпустите

В итоге вы полсостава своих уже в Ростов бесплатно отправляете, я уж не говорю, как вы любите выкупать престарелых за двойную цену от той, за которую продали. Как Быстрова laughing


Я подозреваю что по ночам под одеялом ты мастурбируешь на стрелку. Слишком велика твоя любовь к Зениту.

Ну не переживай, и тебя вылечим.
Регистрация: 24.04.2017
№15 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Вчера, 23:04) #
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
А покупало его мясо за сколько не за 12мл?
В принципе больше 15ки он не стоит.
Регистрация: 5.04.2017
№14 Написал: Black Fox (Вчера, 23:03) #
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Rex Ultima
В итоге вы полсостава своих уже в Ростов бесплатно отправляете, я уж не говорю,

Правильно, что не говоришь, лепеха, потому что никого пока не отправили, ни за платно, ни за бесплатно.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№13 Написал: CSKA-180505 Североморск (Вчера, 22:55) #
  • -6
  •  (16)
Болеет за:
ЦСКА
Федун мечтает о 40 лямах,а тут так беспощадно с небес на бренную землю опускают... laughing
Регистрация: 24.10.2007
№12 Написал: FCSKA Москва (Вчера, 22:46) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
нет, 25 и в АПЛ
Регистрация: 20.10.2012
№11 Написал: Br.Li (Вчера, 22:41) #
  • +3
  •  (5)

Сарай Галата на 4-ом не ЛЧ месте! И зачем ему переходить? Лучше остаться в Спартаке и выступить в ЛЧ!
Регистрация: 21.08.2014
№10 Написал: whitefoxx Россия (Вчера, 22:36) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Как сообщает Turksvoetbal, турецкий клуб был готов заплатить за голландца 13 миллионов евро, что не устроило красно-белых.
Бутсы Антохи подписаные вышлите за эту сумму, а если серьёзно тема для стёба , сарай не в одно место ему не упал
Регистрация: 30.08.2015
№9 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Вчера, 22:36) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees1
Тройную цену

там не тройная была... его ценник был от силы 1,5


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№8 Написал: Black Fox (Вчера, 22:34) #
  • -7
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Rex Ultima
13 лямов))) Он по трансфермаркту стоит 18 уже давно

В итоге за 2,5 отпустите, как Велика.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№7 Написал: vlees1 (Вчера, 22:32) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Болельщик812
Тройную цену предложили. Совсем плохи дела в турецком клубе.

Тройную цену предложил великий зенит когда покупал Бухарова за 15 лямов у Рубина sob
Регистрация: 13.05.2017
№6 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 22:31) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
смешно. хотя бы потому что чемп турции слабее нашего


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№5 Написал: Spartachandrey (Вчера, 22:26) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ФКСМ_1922
Болельщик812,
Ты обкуренный или глупый?

И то,и другое
Регистрация: 12.06.2017
№4 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Вчера, 22:25) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Болельщик812,
Ты обкуренный или глупый?


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№3 Написал: Spartachandrey (Вчера, 22:21) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Никуда он не уйдёт! На год точно останется
Регистрация: 12.06.2017
№2 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Вчера, 22:17) #
  • -10
  •  (24)
online
Болеет за:
«Зенит»
Тройную цену предложили. Совсем плохи дела в турецком клубе.
Регистрация: 13.08.2015
№1 Написал: Campos Москва (Вчера, 22:17) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
У нас там отступных Тридцатка, какие 13?!
Регистрация: 26.12.2008
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