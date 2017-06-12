Сборная Ирана вышла на ЧМ-2018

Сборная Ирана стала третьей командой, гарантировавшей себе участие в чемпионате мира — 2018 после России и Бразилии.Команда тренера Карлуша Кейруша обыграла сборную Узбекистана (2:0) в очередном матче отборочного турнира. Нападающий "Ростова" Сердар Азмун забил гол и сделал результативную передачу.