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Сборная Ирана вышла на ЧМ-2018

Сборная Ирана стала третьей командой, гарантировавшей себе участие в чемпионате мира — 2018 после России и Бразилии.

Команда тренера Карлуша Кейруша обыграла сборную Узбекистана (2:0) в очередном матче отборочного турнира. Нападающий "Ростова" Сердар Азмун забил гол и сделал результативную передачу.
Теги: Сборная Ирана
Вчера, 23:45
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№1 Написал: Black Fox (Вчера, 23:46) #
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Болеет за:
«Зенит»
Это хорошо. Надеюсь Узбекистан тоже выйдет со второго места.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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