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Серж Орье может продолжить карьеру в "Тоттенхэме"

Защитник "ПСЖ" Серж Орье может стать игроком "Тоттенхэма", сообщает The Mirror.

К футболисту проявляет интерес "Тоттенхэм". В случае подписания игрока команду покинет защитник Кайл Уокер.
Теги: Орье Тоттенхэм
Сегодня, 00:34
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