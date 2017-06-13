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"Зенит" готов вступить в переговоры о покупке полузащитника Леандро Паредеса

"Рома" и "Зенит" готовы вступить в переговоры по трансферу полузащитника Леандро Паредеса, передает "СЭ" со ссылкой на Sky Sport.

Главный тренер российского клуба Роберто Манчини лично заинтересован в подписании 22-летнего аргентинца. Римляне готовы расстаться с игроком, однако сам футболист не хочет переезжать в Россию.
Теги: Зенит Трансферы Рома
Сегодня, 10:17
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16
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№16 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
игрок качественный очень. уже играет в топ-лиге, и в сильном клубе.
вариантов заманить очень мало. только баблом и жирными отступными.
где селекционная служба бомжей? немогёт?


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№15 Написал: Kazak Bo (Сегодня, 12:10) #
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Tehlus,
..."цыплят" по окончанию срока трансферной компании давай будем считать... Хорошо? А пока запомни, уважаемый, "КОЗЫРНЫЕ КАРТЫ" (как правило!) ВСЕГДА СКРЫВАЮТ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ТРАНСФЕРОВ ...НИКТО ИХ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ...а УТЕЧКИ ДЕЛАЮТ ДЛЯ ТОГО, ЧТО БЫ ОТВЛЕЧЬ КОНКУРЕНТОВ ОТ ГЛАВНЫХ ЦЕЛЕЙ! ... И ещё для того, что бы маленько сбить цены продавцов - мол, смотрите, У НАС ЕСТЬ И ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ....
Регистрация: 30.10.2016
№14 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 11:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Frost_033,
Ты прав! Всё так и будет! Все 90 минут из матча в матч Гена будет коверкать фамилию этого несчастного футболиста, его будут поправлять коллеги, но Геннадий будет не сгибаем : "Ну, что же ты не попал Передас!...эх кто так бьёт, Передас!" satisfied
П.С.....вратарь сборной Франции - Манда..нда...нда-нда-нда! Манда-нда! satisfied
Регистрация: 1.06.2017
№13 Написал: Tehlus (Сегодня, 11:55) #
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Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Арес
stuck_out_tongue_closed_eyes
Клоуны. Еще литовец Педаяс есть, берите, вам к месту

Еще купить надо - Джамал Гей (Нападающий клуба «Каледония»), Баба (В «Севилье») ну и взять до комплекта еще Мариуша Попа (Вратарь клуба «Университатя») :))
Регистрация: 28.05.2017
№12 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 11:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
готовы-то готовы.. smirk


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№11 Написал: Арес (Сегодня, 11:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
stuck_out_tongue_closed_eyes
Клоуны. Еще литовец Педаяс есть, берите, вам к месту


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№10 Написал: Tehlus (Сегодня, 11:45) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Ювентус»
Что то никто не хочет переезжать в Россию, Манчини уже наверное понял куда он попал :) И придется в итоге купить пару пристарелых футболистов и играть Дзюбой и Ко =))
Регистрация: 28.05.2017
№9 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 11:18) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartachandrey
Игрок хороший,надеюсь,что хватит мозгов не ехать в зенит,дабы не загубить карьеру.

Спартак говно
Регистрация: 17.05.2013
№8 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 11:04) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: RoboGeo
Цитата: СМЕРШ
"Зенит" готов вступить в переговоры о покупке полузащитника Леандро Передаса ??? smiley сам футболист с такой фамилией точно не хочет переезжать в Россию!

ржу не могу, в камеди иди

Игрок хороший, НО без обид, как бы Гена не опозорился на всю страну назвав его фамилию "по своему" ...
smirk
Регистрация: 14.06.2015
№7 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:01) #
  • +1
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online

Цитата: guns111
он видел какие у нас березы?

laughing
Регистрация: 7.12.2016
№6 Написал: bymer Санкт-Петербург (Сегодня, 10:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartachandrey
Игрок хороший,надеюсь,что хватит мозгов не ехать в зенит,дабы не загубить карьеру.

это тоже самое если бы ты написал, НАДЕЮСЬ МОЗГОВ ХВАТИТ НЕ ЕХАТЬ В ЛЮБОЙ КЛУБ РОССИИ, ЧТО БЫ НАШ ЧЕМП ТАК И ОСТАЛСЯ ГОВНОМ И ПОСТОЯННО БЫ НАШИ КЛУБЫ ОБСИРАЛИСЬ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ!!!
Регистрация: 13.02.2008
№5 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 10:55) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
однако сам футболист не хочет переезжать в Россию.

***, он видел какие у нас березы?


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№4 Написал: pasha Киров (Сегодня, 10:48) #
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  •  (7)

Цитата: Losgehts

Было бы интересно его натурализовать!) и немного опечататься

Твой кореш по болению в первом комментарии уже опечатался....Фирменный знак болельщика Спартака......


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№3 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 10:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Losgehts
Цитата: СМЕРШ
"Зенит" готов вступить в переговоры о покупке полузащитника Леандро Передаса ??? smiley сам футболист с такой фамилией точно не хочет переезжать в Россию!

Было бы интересно его натурализовать!) и немного опечататься в фамилии при изготовлении паспорта)))

Так они могут и на майке, на спине опечататься!
Регистрация: 1.06.2017
№2 Написал: Losgehts Besser als RUSS-land (Сегодня, 10:33) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СМЕРШ
"Зенит" готов вступить в переговоры о покупке полузащитника Леандро Передаса ??? smiley сам футболист с такой фамилией точно не хочет переезжать в Россию!

Было бы интересно его натурализовать!) и немного опечататься в фамилии при изготовлении паспорта)))


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#поравалить1917
Регистрация: 8.12.2016
№1 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 10:32) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
"Зенит" готов вступить в переговоры о покупке полузащитника Леандро Передаса ??? smiley сам футболист с такой фамилией точно не хочет переезжать в Россию!
Регистрация: 1.06.2017
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