"Зенит" готов вступить в переговоры о покупке полузащитника Леандро Паредеса

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09:32
Адесойе Ойеволе вернулся в "Урал" (1)
Адесойе Ойеволе вернулся в "Урал" (1)
09:03
Гинтарас Стауче: когда сказали, что Бесков хочет видеть меня в "Спартаке", я сразу отказался (7)
Гинтарас Стауче: когда сказали, что Бесков хочет видеть меня в "Спартаке", я сразу отказался (7)
Вчера 23:45
Сборная Ирана вышла на ЧМ-2018 (3)
Сборная Ирана вышла на ЧМ-2018 (3)
Вчера 23:31
"Ювентус" предложил "Баварии" за Косту 30 миллионов евро (1)
"Ювентус" предложил "Баварии" за Косту 30 миллионов евро (1)
Вчера 22:40
Владимир Абрамов: проведение ЧМ-2030 Южной Кореей совместно с КНДР на сегодняшнем этапе невозможно
Владимир Абрамов: проведение ЧМ-2030 Южной Кореей совместно с КНДР на сегодняшнем этапе невозможно
Вчера 22:22
Иско подпишет новое соглашение с "Реалом" (1)
Иско подпишет новое соглашение с "Реалом" (1)
Вчера 21:46
Александр Тарханов: информация о том, что в "Урал" возвращается Ойеволе, соответствует действительности
Александр Тарханов: информация о том, что в "Урал" возвращается Ойеволе, соответствует действительности
Вчера 21:31
Андре Силва перешел в "Милан" (7)
Андре Силва перешел в "Милан" (7)
Вчера 21:12
Антон Швец находится на просмотре в "Ахмате"
Антон Швец находится на просмотре в "Ахмате"
Вчера 20:54
СМИ: Корне отказался переходить в "Спартак" (36)
СМИ: Корне отказался переходить в "Спартак" (36)
Вчера 20:32
Аднан Янузай может перейти в "Реал Сосьедад" (1)
Аднан Янузай может перейти в "Реал Сосьедад" (1)
Вчера 19:46
Леонид Слуцкий: Головин вряд ли окажется в "Халле" (8)
Леонид Слуцкий: Головин вряд ли окажется в "Халле" (8)
Вчера 19:29
Аркадий Дворкович: надеюсь, что наша сборная не подведет, выступит достойно и выйдет из группы
Аркадий Дворкович: надеюсь, что наша сборная не подведет, выступит достойно и выйдет из группы
Вчера 19:25
Тьяго Мотта продлит контракт с "ПСЖ"
Тьяго Мотта продлит контракт с "ПСЖ"
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Аркадий Дворкович: "Локомотиву" важно подтягивать молодых футболистов к основному составу (1)
Аркадий Дворкович: "Локомотиву" важно подтягивать молодых футболистов к основному составу (1)
"Зенит" готов вступить в переговоры о покупке полузащитника Леандро Паредеса
"Рома" и "Зенит" готовы вступить в переговоры по трансферу полузащитника Леандро Паредеса, передает "СЭ" со ссылкой на Sky Sport.
Главный тренер российского клуба Роберто Манчини лично заинтересован в подписании 22-летнего аргентинца. Римляне готовы расстаться с игроком, однако сам футболист не хочет переезжать в Россию.
Главный тренер российского клуба Роберто Манчини лично заинтересован в подписании 22-летнего аргентинца. Римляне готовы расстаться с игроком, однако сам футболист не хочет переезжать в Россию.
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