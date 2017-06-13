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В Колумбии в ходе беспорядков погиб болельщик, 70 человек были задержаны
После ответного матча Кубка Мустанга между "Депортиво Кали" и "Америка" (2:0, 0:0 - в первом матче) произошли массовые беспорядки, в ходе которых погиб один человек, передает "Газета.ru" со ссылкой на французские СМИ.
Сообщается, что колумбийская полиция зафиксировала 57 случаев столкновений между фанатами команд, 70 человек были задержаны по итогам беспорядков.
Один из болельщиков, одетый в атрибутику "Америки", был убит фанатами "Депортиво". Неизвестные напали на пострадавшего в момент, когда он с товарищем покупал алкоголь.
Нападавшие нанесли ему несколько ударов ножом. После этого приятель попытался довести пострадавшего на мотоцикле до больницы, однако злоумышленники продолжили преследовать их, в результате чего раненый болельщик "Америки" упал с мотоцикла и скончался на месте.
Сообщается, что колумбийская полиция зафиксировала 57 случаев столкновений между фанатами команд, 70 человек были задержаны по итогам беспорядков.
Один из болельщиков, одетый в атрибутику "Америки", был убит фанатами "Депортиво". Неизвестные напали на пострадавшего в момент, когда он с товарищем покупал алкоголь.
Нападавшие нанесли ему несколько ударов ножом. После этого приятель попытался довести пострадавшего на мотоцикле до больницы, однако злоумышленники продолжили преследовать их, в результате чего раненый болельщик "Америки" упал с мотоцикла и скончался на месте.
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