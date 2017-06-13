Владислав Радимов: обидно, конечно, что у болельщиков такое отношение к сборной

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов посетовал на низкий интерес болельщиков к национальной команде России. На товарищеский матч с Чили (1:1) на стадион пришли 22 тысячи зрителей.- Свежая кровь в команде появилась, но насколько это пойдет ей на пользу, покажет только время. Все-таки в матчах чемпионата России до сих пор играют Сергей Игнашевич и братья Березуцкие, причем многие совершенно справедливо считают их лучшими защитниками страны. Да и многим нашим "молодым" уже под 30.- Самая серьезная проблема в полузащите - недостаток креативных игроков. В отсутствие подверженного травмам Алана Дзагоева к таковым можно отнести только Алексея Миранчука. Увы, он пока нестабилен. Одну игру может провести замечательно, а в следующей его не видно на поле.- Очевидно, что за прошедший сезон Зобнин заметно вырос. Во многом благодаря тому, что почувствовал свою силу в чемпионском составе "Спартака". Парень прибавил - молодец!- Не столько удивило, сколько разочаровало. Футболистам очень неприятно играть в такой обстановке. Причем ожидали-то, что соберется полный стадион! Уютная арена в хорошей транспортной доступности, в центре Москвы, последняя проверка перед Кубком конфедераций. Обидно, конечно, что такое отношение к сборной. Будем надеяться, что на репетиции мундиаля отношение к ней будет иным.