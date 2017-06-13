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Владислав Радимов: обидно, конечно, что у болельщиков такое отношение к сборной
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов посетовал на низкий интерес болельщиков к национальной команде России. На товарищеский матч с Чили (1:1) на стадион пришли 22 тысячи зрителей.
- Свежая кровь в команде появилась, но насколько это пойдет ей на пользу, покажет только время. Все-таки в матчах чемпионата России до сих пор играют Сергей Игнашевич и братья Березуцкие, причем многие совершенно справедливо считают их лучшими защитниками страны. Да и многим нашим "молодым" уже под 30.
- Видите ли вы в сборной России лидеров, способных взять под контроль середину поля в серьезных матчах с серьезными соперниками?
- Самая серьезная проблема в полузащите - недостаток креативных игроков. В отсутствие подверженного травмам Алана Дзагоева к таковым можно отнести только Алексея Миранчука. Увы, он пока нестабилен. Одну игру может провести замечательно, а в следующей его не видно на поле.
- Год назад никто не рассматривал Романа Зобнина как основного игрока национальной сборной, а сегодня его отсутствие из-за травмы считают чуть ли не трагедией…
- Очевидно, что за прошедший сезон Зобнин заметно вырос. Во многом благодаря тому, что почувствовал свою силу в чемпионском составе "Спартака". Парень прибавил - молодец!
- Вас не удивило, что на контрольный матч с командой Чили не удалось собрать аншлаг на не самом вместительном московском стадионе?
- Не столько удивило, сколько разочаровало. Футболистам очень неприятно играть в такой обстановке. Причем ожидали-то, что соберется полный стадион! Уютная арена в хорошей транспортной доступности, в центре Москвы, последняя проверка перед Кубком конфедераций. Обидно, конечно, что такое отношение к сборной. Будем надеяться, что на репетиции мундиаля отношение к ней будет иным.
sport-weekend
- Свежая кровь в команде появилась, но насколько это пойдет ей на пользу, покажет только время. Все-таки в матчах чемпионата России до сих пор играют Сергей Игнашевич и братья Березуцкие, причем многие совершенно справедливо считают их лучшими защитниками страны. Да и многим нашим "молодым" уже под 30.
- Видите ли вы в сборной России лидеров, способных взять под контроль середину поля в серьезных матчах с серьезными соперниками?
- Самая серьезная проблема в полузащите - недостаток креативных игроков. В отсутствие подверженного травмам Алана Дзагоева к таковым можно отнести только Алексея Миранчука. Увы, он пока нестабилен. Одну игру может провести замечательно, а в следующей его не видно на поле.
- Год назад никто не рассматривал Романа Зобнина как основного игрока национальной сборной, а сегодня его отсутствие из-за травмы считают чуть ли не трагедией…
- Очевидно, что за прошедший сезон Зобнин заметно вырос. Во многом благодаря тому, что почувствовал свою силу в чемпионском составе "Спартака". Парень прибавил - молодец!
- Вас не удивило, что на контрольный матч с командой Чили не удалось собрать аншлаг на не самом вместительном московском стадионе?
- Не столько удивило, сколько разочаровало. Футболистам очень неприятно играть в такой обстановке. Причем ожидали-то, что соберется полный стадион! Уютная арена в хорошей транспортной доступности, в центре Москвы, последняя проверка перед Кубком конфедераций. Обидно, конечно, что такое отношение к сборной. Будем надеяться, что на репетиции мундиаля отношение к ней будет иным.
sport-weekend
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