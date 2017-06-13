Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Владислав Радимов: обидно, конечно, что у болельщиков такое отношение к сборной

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов посетовал на низкий интерес болельщиков к национальной команде России. На товарищеский матч с Чили (1:1) на стадион пришли 22 тысячи зрителей.

- Свежая кровь в команде появилась, но насколько это пойдет ей на пользу, покажет только время. Все-таки в матчах чемпионата России до сих пор играют Сергей Игнашевич и братья Березуцкие, причем многие совершенно справедливо считают их лучшими защитниками страны. Да и многим нашим "молодым" уже под 30.

- Видите ли вы в сборной России лидеров, способных взять под контроль середину поля в серьезных матчах с серьезными соперниками?

- Самая серьезная проблема в полузащите - недостаток креативных игроков. В отсутствие подверженного травмам Алана Дзагоева к таковым можно отнести только Алексея Миранчука. Увы, он пока нестабилен. Одну игру может провести замечательно, а в следующей его не видно на поле.

- Год назад никто не рассматривал Романа Зобнина как основного игрока национальной сборной, а сегодня его отсутствие из-за травмы считают чуть ли не трагедией…

- Очевидно, что за прошедший сезон Зобнин заметно вырос. Во многом благодаря тому, что почувствовал свою силу в чемпионском составе "Спартака". Парень прибавил - молодец!

- Вас не удивило, что на контрольный матч с командой Чили не удалось собрать аншлаг на не самом вместительном московском стадионе?

- Не столько удивило, сколько разочаровало. Футболистам очень неприятно играть в такой обстановке. Причем ожидали-то, что соберется полный стадион! Уютная арена в хорошей транспортной доступности, в центре Москвы, последняя проверка перед Кубком конфедераций. Обидно, конечно, что такое отношение к сборной. Будем надеяться, что на репетиции мундиаля отношение к ней будет иным.

sport-weekend
Теги: Радимов Сборная России
Сегодня, 10:39
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 11:59) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Когда смотрел матч, долго не мог понять, что за говностадиум.
Первая мысль, когда узнал, что это Ишак-Арена была "На Открытии был был аншлаг".
Регистрация: 11.06.2016
№2 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 11:33) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Отношение болельщиков к сборной прямо пропорционально отношению сборной к футболу, какая сборная, такое и отношение.
Чем вы лучше, тем нас больше, доказывайте.
Регистрация: 29.10.2010
№1 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 11:23) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
ВЛАДИСЛАВ РАДИМОВ: ОБИДНО, КОНЕЧНО, ЧТО У БОЛЕЛЬЩИКОВ ТАКОЕ ОТНОШЕНИЕ К СБОРНОЙ
Блять,а какое же ещё вы ждёте? Трепетать и восхищаться не приходится уже давно...
Регистрация: 14.02.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.