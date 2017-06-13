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На матче Франция - Англия будет использована система видеопомощника арбитра

В товарищеском матче между Францией и Англией будет использована система видеопомощника VAR, передает "Газета.ru".

Эта система уже была задействована в марте 2016 года в поединке Франция - Испания. Двое видеопомощников главного арбитра встречи будут находиться в специальной комнате.
Сегодня, 10:42
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