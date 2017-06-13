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"Арарат" подписал Егора Тараканова и Александра Кацалапова

Защитники Егор Тараканов и Александр Кацалапов подписали контракты с "Араратом", информирует пресс-служба столичного клуба "Вконтакте".

30-летний Тараканов ранее играл за "Волгу", "Краснодар", новороссийский "Черноморец", московское и армавирское "Торпедо". Последний сезон Тараканов провел в нижнекамском "Нефтехимике".

31-летний Кацалапов выступал за "Ротор", "Урал", "Тюмень", московское "Торпедо", "Уфу" и "Оренбург".
Теги: Арарат
Сегодня, 10:49
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№7 Написал: vvsl09 Камышин (Сегодня, 11:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Сначала подумал Егора Титова... Потом вспомнил он же с Аленичевым.
Регистрация: 1.04.2010
№6 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:32) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Скоро подпишут Е. Макеева.
Регистрация: 16.05.2017
№5 Написал: RRRHHH (Сегодня, 11:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Дрим тим)


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Одна жизнь, одна команда. СПАРТАК - НАВСЕГДА!
Регистрация: 7.05.2017
№4 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 11:29) #
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online
Болеет за:
«Кубань»
Команда молодости нашей (с)


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№3 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 10:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mike
А где армани


Он без Гуччи отказывается переходить.
Или вместе, или никак!


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За три дня - 1100 минусов.
Слабо работаешь, лентяй! )))
Регистрация: 19.09.2011
№2 Написал: mike ростов-на-дону (Сегодня, 10:54) #
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Болеет за:
«Ростов»
А где армани
Регистрация: 4.02.2011
№1 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 10:52) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну всё! "Ара" рвётся в РФПЛ!
Регистрация: 1.06.2017
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