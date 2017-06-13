"Арарат" подписал Егора Тараканова и Александра Кацалапова

Защитники Егор Тараканов и Александр Кацалапов подписали контракты с "Араратом", информирует пресс-служба столичного клуба "Вконтакте".30-летний Тараканов ранее играл за "Волгу", "Краснодар", новороссийский "Черноморец", московское и армавирское "Торпедо". Последний сезон Тараканов провел в нижнекамском "Нефтехимике".31-летний Кацалапов выступал за "Ротор", "Урал", "Тюмень", московское "Торпедо", "Уфу" и "Оренбург".