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Валерий Карпин - кандидат на пост главного тренера тульского "Арсенала"

Экс-главный тренер "Спартака" Валерий Карпин может возглавить тульский "Арсенал". Специалист является одним из претендентов на данный пост, информирует "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сергей Кирьяков, возглавивший туляков 6 октября 2016 года, покинул команду в связи с окончанием контракта в конце мая. Ранее в СМИ среди кандидатов на вакантную должность назывались имена Рашида Рахимова, Миодрага Божовича, Дмитрия Аленичева. Окончательное решение руководство "Арсенала" планирует озвучить после 15 июня.
Теги: Карпин Арсенал Тула
Сегодня, 11:19
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18
(5)
№18 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:29) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Свиньи, конечно, против, не хотят терять команду-холоп, Валера постарается спартаку не дарить очков, тут дело принципа, сбитый лётчик приобрёл самолёт. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№17 Написал: Kostik (Сегодня, 12:29) #
  • 0
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online

Новое реалити будет на матч)))
Регистрация: 20.03.2008
№16 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:22) #
  • -3
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Пусть лучше Болонкин своим делом занимается: на "Матч-ТВ" футбол анализирует.
Многим, даже футбольным специалистам, нравится его анализ.
Тренировать - это не его призвание.
Хотя отсутствие у него тренерского таланта он наплюёт, если БАБЛА немеряно предложат.
Регистрация: 6.08.2008
№15 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:20) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
"Карпин - главный тренер" страшнее, чем "Червиченко - президент".
Регистрация: 14.04.2008
№14 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 12:11) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
приведет полтора состава с проекта на ТВ "Кто хочет стать легионером"
Регистрация: 31.05.2016
№13 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 12:09) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Да нафига ему в Арсенале уголь таскать?? он как сыр в масле сейчас на СрачТВ катается на газпромовскую зарплату.


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№12 Написал: SHRЕК (Сегодня, 12:05) #
  • +4
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Цитата: Sandr_71
Скоро наш город будет говорить Валерим )

Он будет говорить Валераидисюдабля!!! ))))
Регистрация: 11.02.2017
№11 Написал: TrustMe (Сегодня, 12:04) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
И правильно!
Парни должны были вылетать в ФНЛ в этом году Валера с этой задачей справится!
Мальорку топил что он с Арсеналом не справится что ли?
Валера верим!


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Настоящий фанат российского прости Господи футбола
Регистрация: 11.12.2009
№10 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:03) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
для арсенала это космос


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№9 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 11:57) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Tehlus
Лучше Орлова назначьте, он скоро похоже без работы останется из-за своего языка )) Хоть будет ребят смешить на тренировках...

laughing на тренировках будут разучивать кричалки болельщиков Зенита и заучивать фамилии их футболистов
Регистрация: 23.03.2016
№8 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 11:56) #
  • +2
  •  (2)
online

Скоро наш город будет говорить Валерим )
Регистрация: 2.03.2017
№7 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:54) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Tehlus
Лучше Орлова назначьте, он скоро похоже без работы останется из-за своего языка )) Хоть будет ребят смешить на тренировках...


А что, может быть ,в Орлове погиб гениальный футбольный тренер, лигочемпионский триумфатор?

Или удивительный художник?

Или легендарный поэт- песенник?

Их всех победил ипанутый комментатор- зенькофил..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№6 Написал: Tehlus (Сегодня, 11:48) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ювентус»
Лучше Орлова назначьте, он скоро похоже без работы останется из-за своего языка )) Хоть будет ребят смешить на тренировках...
Регистрация: 28.05.2017
№5 Написал: SHRЕК (Сегодня, 11:45) #
  • +4
  •  (4)

Окейно!!! Здравствуй фнл))))))
Регистрация: 11.02.2017
№4 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 11:45) #
  • +2
  •  (4)

Казимир Алмазов- это касса,это сбор. Аджоев и так было понятно,что у тебя в голове кисель. Тина Канделаки -врач команды. У Валеры медовый месяц и вообще молодая жена. Кто ей мужа заменит? В Эстонию просто так не попадешь!
Регистрация: 26.08.2010
№3 Написал: Хороший Мукунка (Сегодня, 11:44) #
  • +5
  •  (5)

Карпин не тренер
Регистрация: 8.06.2017
№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 11:36) #
  • +2
  •  (2)

После теории на ТВ,вот она практика,хотя может отмазку найдет
Регистрация: 26.01.2017
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:26) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ростов»
А Карпин об этом знает?
Регистрация: 16.05.2017
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