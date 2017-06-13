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Игроки "Зенита" вышли из отпуска и приступили к медосмотру

"Зенит" вышел из летнего отпуска и начал прохождение медосмотра. 15 июня сине-бело-голубые отправятся на тренировочный сбор в Австрию, который продлится до 27 числа.

На нем петербуржцы проведут три контрольных встречи. Имена соперников пока неизвестны, информирует "Советский спорт в Санкт-Петербурге".
Теги: Зенит
Сегодня, 11:28
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№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:36) #
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online

добро пожаловать в клизменную smiley
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:17) #
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Болеет за:
«Зенит»
А какие игроки то??


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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