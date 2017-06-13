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Алексей Миранчук уехал из сборной России для сдачи экзамена

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук пропустил тренировку сборной России в преддверии старта Кубка конфедераций из-за экзамена, информирует "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Также отмечается, что хавбек Александр Головин занимается по наставлению тренерского штаба отдельно - со здоровьем у армейца проблем нет.
Теги: Сборная России
Сегодня, 11:35
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№4 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 12:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
ЕГЭ забыл сдать? или на пересдачу 5 лет спустя! smiley
Регистрация: 1.06.2017
№3 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 11:55) #
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Молодец парень. Не смотря на миллионые ЗП еще и образование получает.
Регистрация: 27.09.2015
№2 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 11:54) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Помнится по студенческой традиции его надо ругать во время экзамена? Интересно на кого учится и где
Регистрация: 23.03.2016
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:50) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
А где он учится?
Регистрация: 16.05.2017
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