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Защитник "Луча-Энергии" Алексей Грицаенко перешел в "Краснодар"

"Краснодар" на официальном сайте объявил о переходе центрального защитника Алексея Грицаенко.

Контракт с 22-летним экс-игроком "Луча-Энергии" рассчитан на четыре года.
Теги: Краснодар Луч-Энергия Трансферы
Сегодня, 11:39
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