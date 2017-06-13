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Валерий Карпин: спрашивайте в "Арсенале". Я откуда знаю?

Главный редактор трансляций "Матч ТВ" Валерий Карпин не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что может возглавить тульский "Арсенал".

– Как прокомментируете информацию о том, что вы возглавите "Арсенал"?

– Никак. Спрашивайте в "Арсенале". Я откуда знаю?

– То есть не возглавите?

– Без комментариев, – цитирует Карпина "СЭ".
Теги: Карпин Арсенал Тула
Сегодня, 12:29
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1
(1)
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:31) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
сссуука)))) он в своём репертуаре


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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