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Александр Бубнов: думаю, Нобоа сможет заменить Данни в "Зените"

Эксперт Александр Бубнов высказал мнение об уходе из "Зенита" полузащитника Мигеля Данни и переезд в Санкт-Петербург хавбека "Ростова" Кристиана Нобоа.

"Не думаю, что Манчини до конца знает, с чем ему придется столкнуться. Он работал в топовых чемпионатах, с ним придет большое количество легионеров.

Нобоа? Это неплохое приобретение для "Зенита". Он сопоставим по своему уровню с Данни, с которым попрощался питерский клуб. У Данни проблемы со здоровьем, ну и возраст. Судя по всему, они не договорились по контракту. Думаю, Нобоа сможет заменить Данни", - цитирует Бубнова "СпортFM".
Теги: Бубнов Зенит Данни Нобоа
Сегодня, 14:13
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(3)
№8 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 15:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
только если иностранным паспортом


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№7 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 15:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
Бубну в бубен пора дать уже...
Регистрация: 31.05.2016
№6 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 15:13) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
а тренер итальянец знает об этой покупке?


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№5 Написал: golden Axe (Сегодня, 14:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
променять Данни на эквадорского гамадрила,это верх бездарности менеджмента
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 14:49) #
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Болеет за:
«Факел»
Цитата: Игорь Казьмин
Александр....Вы же профессионал ...как можно сравнивать двух разносторонних футболистов ...Мигель взрывной ,креативный...другой основательный игрок центра..

Вот именно, он профессионал и видит больше, чем простой смертный. Бубен сказал, что Данни был лидером и вел игру команды и Нобоа в Ростове был лидером и вел игру команды. С какой позиции на поле это делать - так важно? Данни бегал вокруг штрафной и раздавал передачи, а Нобоа будет стоять чуть ближе к центру и так же раздавать передачи. Тоже самое только вид сбоку.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№3 Написал: Пётр Градов (Сегодня, 14:30) #
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Цитата: Городовой
Бубен в курсе что они играют на разных позициях?Или ему атакующий игрок и центральный полузащитник с уклоном в опорку одно и тоже?


Так он про хоккей заливает)
Регистрация: 24.04.2017
№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 14:28) #
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online

Александр....Вы же профессионал ...как можно сравнивать двух разносторонних футболистов ...Мигель взрывной ,креативный...другой основательный игрок центра...скорее замена Витселя ...но то что Он поможет Зениту несомненно ,если почувствует доверие Манчини.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 14:19) #
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Болеет за:
«Зенит»
Бубен в курсе что они играют на разных позициях?Или ему атакующий игрок и центральный полузащитник с уклоном в опорку одно и тоже?


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Прощай цыганка Мирчу)
Регистрация: 25.03.2015
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