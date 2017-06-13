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Александр Бубнов: думаю, Нобоа сможет заменить Данни в "Зените"
Эксперт Александр Бубнов высказал мнение об уходе из "Зенита" полузащитника Мигеля Данни и переезд в Санкт-Петербург хавбека "Ростова" Кристиана Нобоа.
"Не думаю, что Манчини до конца знает, с чем ему придется столкнуться. Он работал в топовых чемпионатах, с ним придет большое количество легионеров.
Нобоа? Это неплохое приобретение для "Зенита". Он сопоставим по своему уровню с Данни, с которым попрощался питерский клуб. У Данни проблемы со здоровьем, ну и возраст. Судя по всему, они не договорились по контракту. Думаю, Нобоа сможет заменить Данни", - цитирует Бубнова "СпортFM".
"Не думаю, что Манчини до конца знает, с чем ему придется столкнуться. Он работал в топовых чемпионатах, с ним придет большое количество легионеров.
Нобоа? Это неплохое приобретение для "Зенита". Он сопоставим по своему уровню с Данни, с которым попрощался питерский клуб. У Данни проблемы со здоровьем, ну и возраст. Судя по всему, они не договорились по контракту. Думаю, Нобоа сможет заменить Данни", - цитирует Бубнова "СпортFM".
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