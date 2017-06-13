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Леонид Слуцкий: Шатов, Смолов, Дзюба и Головин могли бы заиграть в Англии
Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий высказал мнение, кто из игроков российского первенства может заиграть в Англии.
– По вашему мнению, Головин – главная молодая российская звезда?
– Да, безусловно. Ну а кто еще?
– Может, Миранчук, Зобнин…
– Во-первых, они старше Головина, хотя не критически. Впрочем, хорошо, отвечу так: Головин и Зобнин – две главные молодые российские звезды.
– Есть вероятность, что мы увидим Головина в "Халле"?
– В "Халле", думаю, нет. Клуб не может купить игрока за такую большую сумму.
– Назовете трех футболистов, которые реально могут заиграть в английской лиге?
– Даже четырех: Шатов, Смолов, Дзюба и Головин. (После паузы.) Дзагоев – пять. Акинфеев – шесть, – цитирует Слуцкого "СЭ".
– По вашему мнению, Головин – главная молодая российская звезда?
– Да, безусловно. Ну а кто еще?
– Может, Миранчук, Зобнин…
– Во-первых, они старше Головина, хотя не критически. Впрочем, хорошо, отвечу так: Головин и Зобнин – две главные молодые российские звезды.
– Есть вероятность, что мы увидим Головина в "Халле"?
– В "Халле", думаю, нет. Клуб не может купить игрока за такую большую сумму.
– Назовете трех футболистов, которые реально могут заиграть в английской лиге?
– Даже четырех: Шатов, Смолов, Дзюба и Головин. (После паузы.) Дзагоев – пять. Акинфеев – шесть, – цитирует Слуцкого "СЭ".
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