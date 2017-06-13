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Леонид Слуцкий: Шатов, Смолов, Дзюба и Головин могли бы заиграть в Англии

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий высказал мнение, кто из игроков российского первенства может заиграть в Англии.

– По вашему мнению, Головин – главная молодая российская звезда?

– Да, безусловно. Ну а кто еще?

– Может, Миранчук, Зобнин…

– Во-первых, они старше Головина, хотя не критически. Впрочем, хорошо, отвечу так: Головин и Зобнин – две главные молодые российские звезды.

– Есть вероятность, что мы увидим Головина в "Халле"?

– В "Халле", думаю, нет. Клуб не может купить игрока за такую большую сумму.

– Назовете трех футболистов, которые реально могут заиграть в английской лиге?

– Даже четырех: Шатов, Смолов, Дзюба и Головин. (После паузы.) Дзагоев – пять. Акинфеев – шесть, – цитирует Слуцкого "СЭ".
Теги: Слуцкий
Сегодня, 14:59
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14
(1)
№14 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 16:27) #
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Особенно Дзюба...
Он там,как положит руки на какого-нибудь
защитника тотчас по eбальнику и отгребёт!

Цитата: Blessing
Викторыч, тебе еще самому надо там "заиграть", чтобы делать какие-то выводы.

Вот,как не про Спартак или Зенит,так сразу
дельные комментарии...
Регистрация: 7.05.2010
№13 Написал: golden Axe (Сегодня, 16:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
Артем Ребров: если Слуцкий пригласит в "Халл Сити" – поеду

потому что Слуцкий знает, что его раньше оттуда под зад коленом laughing
Регистрация: 1.02.2017
№12 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:17) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Викторыч, тебе еще самому надо там "заиграть", чтобы делать какие-то выводы.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№11 Написал: Spartachandrey (Сегодня, 16:13) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Могли бы,но не будут,как и все русские футболисты,к сожалению
Регистрация: 12.06.2017
№10 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 16:03) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
golden Axe,
Цитата: Кепончег УЕФА
приглашай, йопта

Артем Ребров: если Слуцкий пригласит в "Халл Сити" – поеду smile
Регистрация: 12.05.2017
№9 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 15:46) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Никто из перечисленных Слуцким...


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№8 Написал: golden Axe (Сегодня, 15:32) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Могли БЫ...но стимула туда ехать просто нет.

Дзагоева,Акинфеева туда попросту не взяли,но Гинер пиарил их переходы каждое окно,так же как и Головина сейчас,который был признан худшим игроком Евро,ты сам то вдумайся,о нем никто ничего до Евро не слышал,но потом он резко лучшим стал у Слуцкого,который не вырастил не одного молодого игрока
Регистрация: 1.02.2017
№7 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 15:30) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
приглашай, йопта


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№6 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:20) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Могли БЫ...но стимула туда ехать просто нет. Играть больше - получать меньше.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:18) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Этот пень шлюба в АПЛ? joy


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 15:15) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Смолов и Шатов, да! Акинфеев 13 лет играет с одними и теми же защитниками, когда видит перед собой новые спины теряется и косячит! Хрустального Дзагоева в Англии просто поломают! Головин неопытен и неубедителен, пока! Дзюба многоговорит и падает в настоящей борьбе!
Регистрация: 1.06.2017
№3 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 15:10) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Главное Головин,
звезда Евро 2016 - ты вместе с ним феерил


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 15:06) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Назовете трех футболистов, которые реально могут заиграть в английской лиге?

– Даже четырех: Шатов, Смолов, Дзюба и Головин. (После паузы.) Дзагоев – пять. Акинфеев – шесть, – цитирует Слуцкого "СЭ

звездабол ты центнер,сиди в своем пердиве и не квакай из за бугра, вражина
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: Tambov.kb (Сегодня, 15:04) #
  • +1
  •  (9)
online

Давай Леня,Шатова вытяни из Питерской трясины
Регистрация: 12.02.2017
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