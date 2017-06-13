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Кристиан Нобоа: предложения от "Зенита" были и год, и полгода назад - меня хотели видеть в команде

Новичок "Зенита" Кристиан Нобоа рассказал о первых ощущениях от петербургской команды.

"Всё хорошо, город очень красивый, правда только гостиницу видел, стараюсь знакомиться с Петербургом. Медосмотр прошёл, ничего не беспокоит, готов к первому сбору.

Не только в "Рубин" мог перейти, было ещё несколько вариантов, но когда поговорил с руководством "Зенита", принял решение перейти в этот клуб. Мне всё нравится. Много факторов, которые повлияли на моё решение. Предложения от "Зенита" были и год назад, и полгода назад. Это значит, что меня очень хотели видеть в команде. Хорошо, что я здесь. Семья в Петербург ещё не переехала.

Ожидания от предстоящего сезона? Играть, тренироваться, познакомиться с командой. Манчини - супер тренер, тренировал хорошие команды, с которыми много трофеев выиграл", — цитирует Нобоа "Чемпионат".
Теги: Нобоа Зенит
Сегодня, 15:08
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