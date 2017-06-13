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Жулиано помог сборной Бразилии разгромить Австралию

Сборная Бразилии разгромила команду Австралии в товарищеском матче. Полузащитник "Зенита" Жулиано отметился голевым пасом.

Товарищеские матчи

Австралия – Бразилия – 0:4

Голы: Соуза, 1, Силва, 62, Тайсон, 75, Соуза, 90+3

Австралия: Ланжерак, Райт (Макгоуан, 78), Сэйнсбари (Хрустич, 57), Дегенек, Бехич, Луонго (Муй, 78), Миллигэн, Круз, Троизи (Рогич, 79), Кэхилл (Ирвайн, 57), Леки (Макларен, 57).

Бразилия: Алвес, Рафинья, Сандро, Луис (Фернандиньо, 73), Силва (Жемерсон, 78), Кайо, Паулиньо (Аугусто, 83), Коутиньо (Виллиан, 71), Соуза, Жулиано (Родригиньо, 78), Коста (Тайсон, 59).
Теги: Сборная Бразилии Сборная Австралии
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