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Олег Шатов: Луческу никак не попрощался, с Манчини еще не говорили
Полузащитник "Зенита" Олег Шатов прокомментировал тренерские перестановки в питерской команде.
– Мой отпуск? Съездил с семьей в родной Нижний Тагил, а потом немного отдохнули на Мальдивах.
– Главная новость лета в "Зените" – смена тренера. Как отнеслись к назначению Манчини?
– Спокойно. Сегодня уходит один тренер – приходит другой. Это нормально. Хороший специалист. Знаю, что работал в «Интере», добивался хороших результатов. Дай бог, чтобы у него получилось в «Зените».
– Удалось уже пообщаться с ним?
– Еще нет.
– Как Луческу попрощался с командой?
– Никак не попрощался, ничего не сказал. Может, он не ожидал отставки.
– Как думаете, Манчини знает что-то про игроков "Зенита"?
– Не знаю. Думаю, после назначения у него было порядка двух недель, чтобы какие-то справки собрать. Он имеет какое-то представление о футболистах, но это ни о чем не говорит. Все будет доказываться в тренировочном процессе, на футбольном поле.
– Поговорили с новичком "Зенита" Кристианом Нобоа?
– Он в России играет давно. Квалифицированный игрок, который доказал это игрой в "Рубине", "Ростове", сборной Эквадора. Думаю, усилит "Зенит". Хочется в это верить и в то, что он не пришел сюда доигрывать.
Советский спорт
– Мой отпуск? Съездил с семьей в родной Нижний Тагил, а потом немного отдохнули на Мальдивах.
– Главная новость лета в "Зените" – смена тренера. Как отнеслись к назначению Манчини?
– Спокойно. Сегодня уходит один тренер – приходит другой. Это нормально. Хороший специалист. Знаю, что работал в «Интере», добивался хороших результатов. Дай бог, чтобы у него получилось в «Зените».
– Удалось уже пообщаться с ним?
– Еще нет.
– Как Луческу попрощался с командой?
– Никак не попрощался, ничего не сказал. Может, он не ожидал отставки.
– Как думаете, Манчини знает что-то про игроков "Зенита"?
– Не знаю. Думаю, после назначения у него было порядка двух недель, чтобы какие-то справки собрать. Он имеет какое-то представление о футболистах, но это ни о чем не говорит. Все будет доказываться в тренировочном процессе, на футбольном поле.
– Поговорили с новичком "Зенита" Кристианом Нобоа?
– Он в России играет давно. Квалифицированный игрок, который доказал это игрой в "Рубине", "Ростове", сборной Эквадора. Думаю, усилит "Зенит". Хочется в это верить и в то, что он не пришел сюда доигрывать.
Советский спорт
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