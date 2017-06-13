Олег Шатов: Луческу никак не попрощался, с Манчини еще не говорили

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов прокомментировал тренерские перестановки в питерской команде.– Мой отпуск? Съездил с семьей в родной Нижний Тагил, а потом немного отдохнули на Мальдивах.– Спокойно. Сегодня уходит один тренер – приходит другой. Это нормально. Хороший специалист. Знаю, что работал в «Интере», добивался хороших результатов. Дай бог, чтобы у него получилось в «Зените».– Еще нет.– Никак не попрощался, ничего не сказал. Может, он не ожидал отставки.– Не знаю. Думаю, после назначения у него было порядка двух недель, чтобы какие-то справки собрать. Он имеет какое-то представление о футболистах, но это ни о чем не говорит. Все будет доказываться в тренировочном процессе, на футбольном поле.– Он в России играет давно. Квалифицированный игрок, который доказал это игрой в "Рубине", "Ростове", сборной Эквадора. Думаю, усилит "Зенит". Хочется в это верить и в то, что он не пришел сюда доигрывать.