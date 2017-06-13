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Олег Шатов: Луческу никак не попрощался, с Манчини еще не говорили

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов прокомментировал тренерские перестановки в питерской команде.

– Мой отпуск? Съездил с семьей в родной Нижний Тагил, а потом немного отдохнули на Мальдивах.

– Главная новость лета в "Зените" – смена тренера. Как отнеслись к назначению Манчини?

– Спокойно. Сегодня уходит один тренер – приходит другой. Это нормально. Хороший специалист. Знаю, что работал в «Интере», добивался хороших результатов. Дай бог, чтобы у него получилось в «Зените».

– Удалось уже пообщаться с ним?

– Еще нет.

– Как Луческу попрощался с командой?

– Никак не попрощался, ничего не сказал. Может, он не ожидал отставки.

– Как думаете, Манчини знает что-то про игроков "Зенита"?

– Не знаю. Думаю, после назначения у него было порядка двух недель, чтобы какие-то справки собрать. Он имеет какое-то представление о футболистах, но это ни о чем не говорит. Все будет доказываться в тренировочном процессе, на футбольном поле.

– Поговорили с новичком "Зенита" Кристианом Нобоа?

– Он в России играет давно. Квалифицированный игрок, который доказал это игрой в "Рубине", "Ростове", сборной Эквадора. Думаю, усилит "Зенит". Хочется в это верить и в то, что он не пришел сюда доигрывать.

Советский спорт
Теги: Шатов Зенит
Сегодня, 15:51
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(1)
№2 Написал: Пётр Градов (Сегодня, 16:38) #
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Цитата: safonas
какое-то безразличие в словах...


Скорее растерянность
Регистрация: 24.04.2017
№1 Написал: safonas (Сегодня, 16:15) #
  • 0
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какое-то безразличие в словах...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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