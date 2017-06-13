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Леонид Слуцкий хочет пригласить в "Халл Сити" защитника "Челси"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий приступил к усилению состава, сообщает Goal.

Российский специалист хочет видеть в команде 24-летнего защитника "Челси" Томаша Калаша, который минувший сезон провел в составе "Фулхэма". Отмечается, что экс-наставник московского ЦСКА планирует пригласить в стан "тигров" еще несколько футболистов лондонского клуба.

При этом источник уверяет, что "Фулхэм" готов составить конкуренцию за игрока сборной Чехии.

Советский спорт
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 15:54
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№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 16:48) #
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online

Кого Он хочет пригласить из Челси....это Он не хочет....это Он может ...по договорённости с Абрамовичем...не нужно путать .


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: safonas (Сегодня, 16:14) #
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Абрамович поможет по дружески Лене


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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