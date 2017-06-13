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Сергей Давыдов перешел в "Арарат"

Нападающий Сергей Давыдов перешел в "Арарат", сообщает пресс-служба московского клуба.

Опытный 31-летний футболист прекрасно знаком болельщикам по выступлениям за московские "Торпедо" и "Динамо", краснодарскую "Кубань", казанский "Рубин", КАМАЗ и казахстанский "Актобе".
Теги: Арарат
Сегодня, 16:54
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