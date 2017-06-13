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СМИ: Диего Симеоне продлил контракт с "Атлетико"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне подписал с клубом новое соглашение, сообщает Todo Mercado Web.

Отмечается, что аргентинский специалист продлил контракт с клубом ещё на два сезона. Текущее соглашение Симеоне с "матрасниками" истекало через год.
Теги: Симеоне Атлетико
Сегодня, 19:08
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