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Сборная Франции в меньшинстве обыграла Англию

В товарищеском матче в Париже сборная Франции одержала победу над англичанами.

Товарищеский матч

Франция - Англия 3:2

Голы: Кейн, 12, 50, (пен.), Юмтити, 26, Сидибе, 43, Дембеле, 83

Франция: Льорис, Менди, (Динь, 25), Юмтити, Варан, Сидибе, (Жалле, 90+3), Лемар, Погба, Канте, Дембеле, Мбаппе, Жиру, (Косельни, 57).

Англия: Хитон, (Батлэнд, 54), Триппьер, (Лаллана, 81), Джонс, (Крессуэлл, 87), Кэхилл, Бертранд, (Уокер, 54), Стоунс, Дайер, Стерлинг, Алли, Окслейд-Чемберлен, Кейн.

Предупреждения: Стоунс, 69

Удаление: Варан, 49
Теги: Сборная Франции Сборная Англии
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:03) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Негры лучше белых играют в футбол.
Льорис и Жиру уже смотрятся какими-то анахронизмами в черном теле сборной Франции.
Судья-красавец, достал желтую, три минуты сопли жевал и предьявил красную.
Эра видеоповторов в футболе начинается с трагикомедии.


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a.D.t.S
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Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
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