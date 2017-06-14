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Главный тренер сборной Албании в октябре покинет свой пост

Главный тренер сборной Албании Джанни Де Бьязи заявил, что он осенью уйдет из национальной команды.

"Для меня пришло время искать новые вызовы. Это естественный жизненный процесс. У всего есть начало и конец. В албанском футболе все отлично и внутри него нет необходимости в революции", – цитирует Де Бьязи Football Italia.
Теги: Сборная Албании
Сегодня, 07:47
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