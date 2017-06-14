Главный тренер сборной Албании в октябре покинет свой пост

Главный тренер сборной Албании Джанни Де Бьязи заявил, что он осенью уйдет из национальной команды."Для меня пришло время искать новые вызовы. Это естественный жизненный процесс. У всего есть начало и конец. В албанском футболе все отлично и внутри него нет необходимости в революции", – цитирует Де Бьязи Football Italia.