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Главный тренер сборной Албании в октябре покинет свой пост
Главный тренер сборной Албании Джанни Де Бьязи заявил, что он осенью уйдет из национальной команды.
"Для меня пришло время искать новые вызовы. Это естественный жизненный процесс. У всего есть начало и конец. В албанском футболе все отлично и внутри него нет необходимости в революции", – цитирует Де Бьязи Football Italia.
"Для меня пришло время искать новые вызовы. Это естественный жизненный процесс. У всего есть начало и конец. В албанском футболе все отлично и внутри него нет необходимости в революции", – цитирует Де Бьязи Football Italia.
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