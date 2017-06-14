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Массимо Каррера: мы знаем, какие позиции в "Спартаке" необходимо укрепить

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о работе по укреплению состава красно-белых.

– За коллегами вы следите достаточно пристально. А за переходами игроков?

– По мере возможностей.

– Что-нибудь удивило?

– Пожалуй, нет – пока, во всяком случае. Но ведь это только начало.

– Из "Спартака" трансферной информации не так много. Это хорошо или плохо?

– Ни то, ни другое. Когда появятся новости, о них объявят. Мы знаем, какие позиции необходимо укрепить, работа в нужном направлении идет.

СЭ
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 08:31
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№1 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 09:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
Всё верно! Как говориться, без пыли и шума!
Регистрация: 1.06.2017
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