Массимо Каррера: мы знаем, какие позиции в "Спартаке" необходимо укрепить

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о работе по укреплению состава красно-белых.– По мере возможностей.– Пожалуй, нет – пока, во всяком случае. Но ведь это только начало.– Ни то, ни другое. Когда появятся новости, о них объявят. Мы знаем, какие позиции необходимо укрепить, работа в нужном направлении идет.