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Андрей Федун: отец разбирается в футболе, даже готов тренировать

Генеральный директор ООО "Стадион "Спартак", член совета директоров красно-белых, брат владельца клуба Андрей Федун рассказал, что его отец ни разу не пропустил домашний матч команды.

– На матче с "Тереком" первый удар по мячу наносил ваш папа – Арнольд Федун. Чья идея?

– Придумал Леонид Арнольдович. Когда он встречается с отцом, их разговор в основном идет о футболе. Папа глубоко разбирается в этом вопросе, сильно переживает за "Спартак", даже готов тренировать (смеется). Это их единая страсть.

Случилась эта победа, появилась возможность дать человеку, который спас десятки тысяч людей, ударить по мячу. Отец – народный врач СССР, таких до распада Союза было всего 78, и заслуженный врач России.

– Он часто выбирается на стадион?

– Ни разу не пропускал домашние встречи. К сожалению, возраст не позволяет посещать все выездные, но на "Открытие Арене", а раньше в Лужниках был всегда.

СЭ
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 08:56
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:29) #
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Здоровья, заслуженному Арнольду!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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