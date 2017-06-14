Андрей Федун: отец разбирается в футболе, даже готов тренировать

Генеральный директор ООО "Стадион "Спартак", член совета директоров красно-белых, брат владельца клуба Андрей Федун рассказал, что его отец ни разу не пропустил домашний матч команды.– Придумал Леонид Арнольдович. Когда он встречается с отцом, их разговор в основном идет о футболе. Папа глубоко разбирается в этом вопросе, сильно переживает за "Спартак", даже готов тренировать (смеется). Это их единая страсть.Случилась эта победа, появилась возможность дать человеку, который спас десятки тысяч людей, ударить по мячу. Отец – народный врач СССР, таких до распада Союза было всего 78, и заслуженный врач России.– Ни разу не пропускал домашние встречи. К сожалению, возраст не позволяет посещать все выездные, но на "Открытие Арене", а раньше в Лужниках был всегда.