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Андрей Федун: отец разбирается в футболе, даже готов тренировать
Генеральный директор ООО "Стадион "Спартак", член совета директоров красно-белых, брат владельца клуба Андрей Федун рассказал, что его отец ни разу не пропустил домашний матч команды.
– На матче с "Тереком" первый удар по мячу наносил ваш папа – Арнольд Федун. Чья идея?
– Придумал Леонид Арнольдович. Когда он встречается с отцом, их разговор в основном идет о футболе. Папа глубоко разбирается в этом вопросе, сильно переживает за "Спартак", даже готов тренировать (смеется). Это их единая страсть.
Случилась эта победа, появилась возможность дать человеку, который спас десятки тысяч людей, ударить по мячу. Отец – народный врач СССР, таких до распада Союза было всего 78, и заслуженный врач России.
– Он часто выбирается на стадион?
– Ни разу не пропускал домашние встречи. К сожалению, возраст не позволяет посещать все выездные, но на "Открытие Арене", а раньше в Лужниках был всегда.
СЭ
– На матче с "Тереком" первый удар по мячу наносил ваш папа – Арнольд Федун. Чья идея?
– Придумал Леонид Арнольдович. Когда он встречается с отцом, их разговор в основном идет о футболе. Папа глубоко разбирается в этом вопросе, сильно переживает за "Спартак", даже готов тренировать (смеется). Это их единая страсть.
Случилась эта победа, появилась возможность дать человеку, который спас десятки тысяч людей, ударить по мячу. Отец – народный врач СССР, таких до распада Союза было всего 78, и заслуженный врач России.
– Он часто выбирается на стадион?
– Ни разу не пропускал домашние встречи. К сожалению, возраст не позволяет посещать все выездные, но на "Открытие Арене", а раньше в Лужниках был всегда.
СЭ
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