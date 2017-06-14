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Сергей Фурсенко: Господь Бог ждал, что Манчини придет в "Зенит"

Председатель правления "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал о целях, поставленных перед новым главным тренером Роберто Манчини.

"Мы бы хотели видеть красивый и зрелищный футбол, игру высочайшего класса. Нам нужно вернуть чемпионство и Лигу чемпионов. В Лиге Европы мы будем стремиться к максимальному результату.

Я два раза пытался пригласить Манчини в сборную России. Но бывает, что-то не получается. Так получилось, что Адвокат пришел в сборную России, о чем я не жалею. С Манчини не получалось и все. Это связано с тем, что Господь Бог ждал, что Манчини придет в "Зенит". Сейчас получилось в – и слава Богу.

Константин Сарсания будет заниматься молодежью – не только трансферами, но и выстраиванием всей вертикали селекции от самых маленьких до первой команды. Мы вернули Сашу Горшкова, он будет тренировать молодежку, а Анатолий Давыдов – "Зенит-2". Появится молодой начальник команды, который знает множество языков. Будет работать в "Зените" Оресте Чинквини, он очень хорошо разбирается в тонкостях подготовки и организации сборов.

С Луческу у нас хорошие отношения, я встречался с ним. Есть неурегулированные вопросы, но думаю, мы обо всем договоримся", - передает слова Фурсенко "Советский спорт в Санкт-Петербурге".
Теги: Фурсенко Зенит Манчини
Сегодня, 09:08
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26
(4)
№26 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 09:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Совсем крышу сносит от восторгов у Фурсенок и Сарсаний, уже и до Бога добрались, а говорят ведь " не поминай господа всуе" т.е. без причины без надобности. А так эти восторги для визгов от счастья зенитчиков, и для посмешища для адекватных людей.
Регистрация: 20.03.2014
№25 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 09:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ещё ничего не сделал, а уже ему радуются. С Нытиком схожая история была laughing


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№24 Написал: FedorFedorych Ладыжин (Сегодня, 09:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СМЕРШ
стали говорить какими то высокопарными лозунгами и пафосными призывами в стиле Порошенко!!! Это влияние алкоголя или атмосфера у них такая???


Снял у меня с клавы пост... smiley Именно это и хотел отметить-у нас тут в 404 только таким манером и пропагандуют, но нашим простительно-оне ж укры, а тута "культурная столица", элита обчества и ... сплошное фанфаронство.
Регистрация: 18.02.2012
№23 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 09:40) #
  • +3
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Болеет за:
«Локомотив»
Сколько понтов, прям дежавю, где то уже такое было. Точно, в Дагестане. Не менее именитый Гус Хиддинк, покупка звёздных игроков и такие же понты.
Трест, который лопнул.
Регистрация: 29.10.2010
№22 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 09:39) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Я так понимаю Фурсенко после занятия должности стал 15-ти миллионным любимцем и верой в светлое будущее. Принял новые лавры, вместо тех которые у него были в том числе от 15-ти миллионов наших соотечественников, после ухода из РФС)


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№21 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 09:39) #
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
Если только Бог Велес smiley


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№20 Написал: fd65 (Сегодня, 09:38) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Бог просто закрывал глаза на тот беспредел , что творился на строительстве болотной арены...., но назначение Манчини это не дар божий, а наказание.....
Регистрация: 3.12.2016
№19 Написал: alleks Питер (Сегодня, 09:37) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Как свинные за Зенитом наблюдают за всеми новостями следят,знают что чемпионства опять 16 лет ждать
Регистрация: 23.03.2017
№18 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 09:35) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Многие ребята из нынешнего руководства и окружения зенита, стали говорить какими то высокопарными лозунгами и пафосными призывами в стиле Порошенко!!! Это влияние алкоголя или атмосфера у них такая??? satisfied
Регистрация: 1.06.2017
№17 Написал: vit (Сегодня, 09:35) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
что самое смешное... что реальные болелы гоняющие за зину в ахуе от этих лозунгов... можно зайти на бомжевую почитать... но местные диванные задроты аж пищат... особенно огородный колхозник блясинг-бАчОк-режиссерка..))) чушка огороды все перекопал..? сапог-пенсионер...)


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№16 Написал: pasha Киров (Сегодня, 09:33) #
  • -4
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Цитата: СМЕРШ
обычная секта

Соскок не защитан !!!!Всей России известно про секта- клуб Это подтвердят болельщики 15 команд Высшей лиги


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№15 Написал: Слава Алетурович (Сегодня, 09:32) #
  • +1
  •  (3)

господь бог не ожидал что денег народных это столько будет стоить!!!
Регистрация: 19.08.2015
№14 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 09:30) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sewer 79
А Радимова куда?
Списали?

в структуру


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№13 Написал: Mister Футбол (Сегодня, 09:29) #
  • -3
  •  (5)

Сидел маленький итальянский мальчик ловил блох на своём дырявом матрасе. Увидел Господь такую безделицу и послал Манчинто лохов. Бери сын мой, сколько хочешь бери, неслось с небес. Поиграй вдоволь!!
Регистрация: 26.04.2017
№12 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:27) #
  • -1
  •  (3)
online

А Радимова куда?
Списали?


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№11 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 09:24) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Кто ж так человека встречает. Манчини зашугают своими лозунгами.


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№10 Написал: Realist2000 (Сегодня, 09:22) #
  • +2
  •  (10)

За богохульство придется ответить.
Регистрация: 20.03.2017
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 09:22) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: KOZbIPb
Свиньи!!!! АТУ его!!!!!!!11

Какое АТУ, они со вчерашнего дня с полными штанами.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№8 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 09:19) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Всё верно, обычная секта! Ещё и Манчини пытаются в свои ряды затащить! satisfied
Регистрация: 1.06.2017
№7 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 09:18) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: KOZbIPb
Свиньи!!!! АТУ его!!!!!!!11

Ганнибал,
vit,
NIK-68,
ЧР,
Mahoylich,
laughing
Регистрация: 22.08.2007
№6 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 09:17) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Кто Господь Бог? Он сам или Миллер?


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№5 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 09:16) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
брешет, как хохол... оправдывает фамилию.
Регистрация: 14.03.2010
№4 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 09:15) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Бог не ждал никакого Манчини,у него своих дел хватает,и не знает Он ни о каком зените....
Регистрация: 2.08.2015
№3 Написал: vit (Сегодня, 09:14) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
как команда зина конечно гАвно... но руководство у нее самое лучшее.... будут в номинаци долбоепы года...


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: Ганнибал Новосибирск (Сегодня, 09:13) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
секта? open_mouth
Регистрация: 20.10.2008
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 09:11) #
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Свиньи!!!! АТУ его!!!!!!!11
Регистрация: 22.08.2007
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