На строящейся "Волгоград-Арене" произошел пожар (видео)

Утром 14 июня произошел пожар на строящемся в Волгограде стадионе к чемпионату мира 2018 года.Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, загорелись пенопласт и утеплитель. Из различных районов города было видно, что над стадионом появились черные клубы дыма высотой в несколько десятков метров.Власти быстро сообщили, что огонь потушен, в результате произошедшего пострадавших нет. Специалисты устанавливают причины возгорания.