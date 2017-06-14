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На строящейся "Волгоград-Арене" произошел пожар (видео)

Утром 14 июня произошел пожар на строящемся в Волгограде стадионе к чемпионату мира 2018 года.

Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, загорелись пенопласт и утеплитель. Из различных районов города было видно, что над стадионом появились черные клубы дыма высотой в несколько десятков метров.

Власти быстро сообщили, что огонь потушен, в результате произошедшего пострадавших нет. Специалисты устанавливают причины возгорания.



Советский спорт
Сегодня, 09:31
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