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Массимо Каррера получил награду лучшему тренеру РФПЛ (фото)

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера получил награду как лучший тренер в прошедшем сезоне РФПЛ.

Итальянский тренер, приведший красно-белых к чемпионству, должен был получить приз 22 мая на торжественном вечере, но тогда на мероприятии он не появился.

Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 09:35
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(1)
№2 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 09:49) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Достоин
Регистрация: 22.08.2007
№1 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 09:38) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Судя по лицу, Массимо до сих пор отмечает чемпионство!!! Вот это здоровье!!! Мужик!!!
Регистрация: 1.06.2017
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