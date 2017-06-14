Массимо Каррера получил награду лучшему тренеру РФПЛ (фото)

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера получил награду как лучший тренер в прошедшем сезоне РФПЛ.Итальянский тренер, приведший красно-белых к чемпионству, должен был получить приз 22 мая на торжественном вечере, но тогда на мероприятии он не появился.