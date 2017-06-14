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Массимо Каррера: у нас впереди настолько напряженный сезон, что всем придется стиснуть зубы и терпеть
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона.
– Структуру календаря РФПЛ-2017/18 уже изучили?
– Не без этого. Берем с места в карьер! Начинаем в Суперкубке с «Локомотивом», а до конца августа предстоит сыграть и с «Зенитом», и с ЦСКА, и с «Краснодаром». Плюс еще незабываемый выезд в мой любимый Хабаровск (смеется). В первом туре – «Динамо», которое только вернулось в высший дивизион, потом неуступчивая «Уфа». Еще Тула, которой мы проиграли в последнем туре прошлого чемпионата с крупным счетом, все тот же «Локомотив». Словом, скучно с самого начала не будет.
– А еще сразу после сентябрьской паузы на матчи сборных – «Рубин» с новым тренером. Знаете, что казанцев возглавил Курбан Бердыев?
– Да, читал. Еще одним серьезным претендентом на титул стало больше. Но тем интереснее для всех станет предстоящий розыгрыш.
– С Роберто Манчини еще не общались?
– Пока нет. Но в августе в любом случае увидимся, когда будем встречаться с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. А, может, и раньше – ведь в июне–июле в Австрии пройдут сборы у всех топ-команд премьер-лиги. Понятно, что Манчини приехал в Россию, чтобы стремиться только к первому месту. Но ведь и я продлил контракт со «Спартаком» с той же целью, так что – Роберто, поборемся!
– Красно-белые вышли из отпуска далеко не в полном составе. При этом футболисты сборной России рискуют совсем не успеть отдохнуть и точно не смогут провести полноценную предсезонную подготовку. Большая проблема?
– Так это ведь объективный момент, что тут поделаешь? «Спартак» – чемпион, а наши ребята выступят на домашнем турнире за свою национальную команду, так что для них может быть лучше? Тренировочный процесс и игровая практика у них будут в сборной, а дальше небольшая передышка – и снова в пекло. У нас впереди настолько напряженный сезон, что всем придется стиснуть зубы и терпеть. Но ведь «Спартак» именно к этому и стремился – стать первым в России, сыграть в Лиге чемпионов. Как тут жаловаться?!
СЭ
– Структуру календаря РФПЛ-2017/18 уже изучили?
– Не без этого. Берем с места в карьер! Начинаем в Суперкубке с «Локомотивом», а до конца августа предстоит сыграть и с «Зенитом», и с ЦСКА, и с «Краснодаром». Плюс еще незабываемый выезд в мой любимый Хабаровск (смеется). В первом туре – «Динамо», которое только вернулось в высший дивизион, потом неуступчивая «Уфа». Еще Тула, которой мы проиграли в последнем туре прошлого чемпионата с крупным счетом, все тот же «Локомотив». Словом, скучно с самого начала не будет.
– А еще сразу после сентябрьской паузы на матчи сборных – «Рубин» с новым тренером. Знаете, что казанцев возглавил Курбан Бердыев?
– Да, читал. Еще одним серьезным претендентом на титул стало больше. Но тем интереснее для всех станет предстоящий розыгрыш.
– С Роберто Манчини еще не общались?
– Пока нет. Но в августе в любом случае увидимся, когда будем встречаться с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. А, может, и раньше – ведь в июне–июле в Австрии пройдут сборы у всех топ-команд премьер-лиги. Понятно, что Манчини приехал в Россию, чтобы стремиться только к первому месту. Но ведь и я продлил контракт со «Спартаком» с той же целью, так что – Роберто, поборемся!
– Красно-белые вышли из отпуска далеко не в полном составе. При этом футболисты сборной России рискуют совсем не успеть отдохнуть и точно не смогут провести полноценную предсезонную подготовку. Большая проблема?
– Так это ведь объективный момент, что тут поделаешь? «Спартак» – чемпион, а наши ребята выступят на домашнем турнире за свою национальную команду, так что для них может быть лучше? Тренировочный процесс и игровая практика у них будут в сборной, а дальше небольшая передышка – и снова в пекло. У нас впереди настолько напряженный сезон, что всем придется стиснуть зубы и терпеть. Но ведь «Спартак» именно к этому и стремился – стать первым в России, сыграть в Лиге чемпионов. Как тут жаловаться?!
СЭ
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