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Массимо Каррера: у нас впереди настолько напряженный сезон, что всем придется стиснуть зубы и терпеть

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона.

– Структуру календаря РФПЛ-2017/18 уже изучили?

– Не без этого. Берем с места в карьер! Начинаем в Суперкубке с «Локомотивом», а до конца августа предстоит сыграть и с «Зенитом», и с ЦСКА, и с «Краснодаром». Плюс еще незабываемый выезд в мой любимый Хабаровск (смеется). В первом туре – «Динамо», которое только вернулось в высший дивизион, потом неуступчивая «Уфа». Еще Тула, которой мы проиграли в последнем туре прошлого чемпионата с крупным счетом, все тот же «Локомотив». Словом, скучно с самого начала не будет.

– А еще сразу после сентябрьской паузы на матчи сборных – «Рубин» с новым тренером. Знаете, что казанцев возглавил Курбан Бердыев?

– Да, читал. Еще одним серьезным претендентом на титул стало больше. Но тем интереснее для всех станет предстоящий розыгрыш.

– С Роберто Манчини еще не общались?

– Пока нет. Но в августе в любом случае увидимся, когда будем встречаться с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. А, может, и раньше – ведь в июне–июле в Австрии пройдут сборы у всех топ-команд премьер-лиги. Понятно, что Манчини приехал в Россию, чтобы стремиться только к первому месту. Но ведь и я продлил контракт со «Спартаком» с той же целью, так что – Роберто, поборемся!

– Красно-белые вышли из отпуска далеко не в полном составе. При этом футболисты сборной России рискуют совсем не успеть отдохнуть и точно не смогут провести полноценную предсезонную подготовку. Большая проблема?

– Так это ведь объективный момент, что тут поделаешь? «Спартак» – чемпион, а наши ребята выступят на домашнем турнире за свою национальную команду, так что для них может быть лучше? Тренировочный процесс и игровая практика у них будут в сборной, а дальше небольшая передышка – и снова в пекло. У нас впереди настолько напряженный сезон, что всем придется стиснуть зубы и терпеть. Но ведь «Спартак» именно к этому и стремился – стать первым в России, сыграть в Лиге чемпионов. Как тут жаловаться?!

СЭ
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 09:46
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(1)
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:51) #
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  •  (1)
online

Массимо, покупай билеты на сентябрь и беги, беги, беги.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: Команда Зенит. (Сегодня, 09:49) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
И булки тоже стисните, а то вас в новом сезоне все нагибать будут.
Регистрация: 23.04.2017
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