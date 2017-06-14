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Представители Криштиану Роналду отвергли обвинения в неуплате налогов

Представители нападающего "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду заявили о том, что футболист не уклонялся от уплаты налогов, передает Reuters.

"Никакой схемы уклонения от уплаты налогов нет. Никогда не было ни укрытия от налогов, ни даже намерений скрывать что-либо", - следует из заявления агентства Gestifute, которое представляет интересы игрока.

Ранее прокуратура Испании обвинила Роналду в неуплате налогов на сумму €14,7 млн в период с 2011 по 2014 год.

Газета.ru
Теги: Роналду
Сегодня, 09:49
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