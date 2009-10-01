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В Москве ограничат продажу алкоголя вокруг стадиона на время Кубка конфедераций

Алкогольные напитки запретят продавать в радиусе двух километров от стадиона "Спартак" накануне и в день проведения матчей Кубка конфедераций, передает "Р-Спорт" со ссылкой на мэрию и правительство столицы.

"С 00:00 субботы, 17 июня, и до 24:00 воскресенья, 18 июня, в Москве ограничат торговлю алкоголем. Это связано с проведением первого в Москве футбольного матча Кубка конфедераций...

Под временный запрет попадут крепкие и слабоалкогольные напитки, в том числе пиво, а также прохладительные напитки в стеклянных емкостях. Ограничение, которое вступит в силу с 00:00 17 июня, распространится на все торговые точки, расположенные в радиусе двух километров от стадиона", - говорится в сообщении.

Всего в Москве пройдет четыре встречи Кубка конфедераций. В связи с этим продажа алкоголя в магазинах в радиусе двух километров от стадиона "Спартак" будет действовать также во вторник, 20 июня, и среду, 21 июня (21 июня сыграют Россия и Португалия). Также алкоголь нельзя будет купить в выходные, 24 и 25 июня (25 июня встретятся сборные Чили и Австралии) и 1 и 2 июля (2 июля пройдет матч за третье место).
Сегодня, 10:30
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№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 11:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
Зато внутри стадиона пиво будет дофига


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