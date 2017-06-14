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Генсекретарь ФИФА: Кубок конфедераций в России пройдет успешно

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура высказалась относительно предстоящего Кубка конфедераций.

"Уверена, что Кубок конфедераций в России пройдет успешно. Этот турнир станет событием номер один для ФИФА в этом году. Мы с удовольствием покажем гостям, которые приедут в Россию, уровень готовности отелей, тренировочных площадок, стадионов.

Мы протестируем работу паспорта болельщика, бесплатного транспорта между городами турнира, который предоставляет российская сторона. Это будет один из лучших турниров, которые когда-либо проводились", – передает слова Самуры ТАСС.
Сегодня, 11:19
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№1 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 11:40) #
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Болеет за:
«Ростов»
Кто бы в этом сомневался. Лучше чем Россия, провести большие спортивные мероприятия (Олимпийские игры, ЧМ, ЧЕ, КК), не сможет ни одна страна в мире включая США, Англию, Францию, Германию и.т.д. Вопрос только в том, какой ценой это достигается?
Регистрация: 30.11.2015
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