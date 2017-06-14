"Реал" готов отпустить Альваро Морату не менее, чем за 90 млн евро

"Реал" согласен расстаться с форвардом Альваро Моратой не менее чем за 90 миллионов евро, передает Marca.Ранее в СМИ сообщалось, что 24-летний нападающий перейдет в "Манчестер Юнайтед" за 73 миллиона и станет самым дорогим испанским игроком в истории.