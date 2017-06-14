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"Реал" готов отпустить Альваро Морату не менее, чем за 90 млн евро

"Реал" согласен расстаться с форвардом Альваро Моратой не менее чем за 90 миллионов евро, передает Marca.

Ранее в СМИ сообщалось, что 24-летний нападающий перейдет в "Манчестер Юнайтед" за 73 миллиона и станет самым дорогим испанским игроком в истории.
Теги: Реал Мората
Сегодня, 11:24
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№2 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 12:16) #
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Болеет за:
«Зенит»
Что же уж за лавочника 190 не запросить? Из Реала уходят или свободными агентами,или за копейки.Так было всегда.
Регистрация: 15.06.2016
№1 Написал: Саня1589 (Сегодня, 11:37) #
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Ну в целом, если они его продадут за 90 - это будет удачное вложение денег...
Хотя по мне, лучше бы мертвеца бензима продали....
Регистрация: 27.01.2017
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