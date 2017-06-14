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СМИ: "Зенит" близок к покупке защитника "Ромы" Федерико Фасио

Защитник "Ромы" Федерико Фасио близок к переходу в "Зенит", информирует Gazzetta Dello Sport.

Сообщается, что инициативу в трансфере игрока проявил Роберто Манчини. Сумма компенсации римскому клубу может составить 10-12 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе питерцев к еще двум игрокам "Ромы" - защитнику Костасу Маноласу и хавбеку Леандро Паредесу.
Теги: Зенит Рома Трансферы
Сегодня, 11:34
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№14 Написал: Бриг (Сегодня, 13:24) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Странные у тебя трансферы Зенит...30 летний защитник 12 лямов..контракт на три года наверное..По отработке контракта, он столько стоить не будет..а главное не помолодеет...
Регистрация: 21.11.2016
№13 Написал: Hitman (Сегодня, 12:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
прямо для зенита трансфер,очередной пенсионер,с большой зарплатой)
Регистрация: 20.04.2017
№12 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 12:48) #
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Цитата: ТАНЯ ГАЙКА
Вот это уже более реальный трансфер .Лавочник Тотэнхэма и Ромы.За сборную не играет ,30 лет.

Остается болту появится )
Регистрация: 2.03.2017
№11 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 12:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
smile вчерась посмеялся я над этим защитником в игре с Сингапуром неповоротливый и медлительный да еще 30 лет кстати первый гол забил за сборную
Регистрация: 20.10.2011
№10 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:16) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ТАНЯ ГАЙКА
Вот это уже более реальный трансфер .Лавочник Тотэнхэма и Ромы.За сборную не играет ,30 лет.


и на трансфере можно сасанье и фурсе попилить нехило.. точно Ваш клиент


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№9 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 12:11) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: vit
резиновая зина....

smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№8 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 12:10) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Вот это уже более реальный трансфер .Лавочник Тотэнхэма и Ромы.За сборную не играет ,30 лет.
Регистрация: 15.06.2016
№7 Написал: vit (Сегодня, 12:09) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: interested
прежде всего надо прикрыть задницу.

и распАхнуть передницу... резиновая зина....


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№6 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 12:06) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: interested
прежде всего надо прикрыть задницу.

Зинка такая податливая! smirk


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№5 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 11:54) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Думаю, что эти футболисты будут в составе Зенита. Не исключаю, что и еще будут футболисты из Италии или Англии.
Регистрация: 30.11.2015
№4 Написал: interested (Сегодня, 11:54) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Молодец, Роберто! Команде прежде всего надо прикрыть задницу. smile
Регистрация: 18.10.2013
№3 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 11:47) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Каждое ТО его сватают в Россию, пора бы уже и приехать)


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:43) #
  • +1
  •  (1)

Неплохой защитник.
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:40) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
195 см, 85 кг, 30 лет...не пойдёт


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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