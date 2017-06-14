СМИ: "Зенит" близок к покупке защитника "Ромы" Федерико Фасио

Защитник "Ромы" Федерико Фасио близок к переходу в "Зенит", информирует Gazzetta Dello Sport.Сообщается, что инициативу в трансфере игрока проявил Роберто Манчини. Сумма компенсации римскому клубу может составить 10-12 млн евро.Ранее сообщалось об интересе питерцев к еще двум игрокам "Ромы" - защитнику Костасу Маноласу и хавбеку Леандро Паредесу.