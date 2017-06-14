Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:46
Массимо Каррера: у нас впереди настолько напряженный сезон, что всем придется стиснуть зубы и терпеть (17)
Массимо Каррера: у нас впереди настолько напряженный сезон, что всем придется стиснуть зубы и терпеть (17)
08:38
Александр Ширко: в "Спартаке" не сообщали о поступавших предложениях, а потом списывали в утиль (9)
Александр Ширко: в "Спартаке" не сообщали о поступавших предложениях, а потом списывали в утиль (9)
07:30
Алексей Сорокин: Новая Зеландия уже потренировалась на "Петровском", никаких нареканий нет (1)
Алексей Сорокин: Новая Зеландия уже потренировалась на "Петровском", никаких нареканий нет (1)
06:18
Александр Дюков: "Зенит" никогда не останавливался на достигнутом, мы ставим только амбициозные задачи (14)
Александр Дюков: "Зенит" никогда не останавливался на достигнутом, мы ставим только амбициозные задачи (14)
Вчера 22:25
Анатолий Катрич: новость о матче со "Спартаком" в 1-м туре воодушевила игроков "Динамо" (10)
Анатолий Катрич: новость о матче со "Спартаком" в 1-м туре воодушевила игроков "Динамо" (10)
Вчера 22:15
Анатолий Катрич: надеюсь остаться в "Динамо"
Анатолий Катрич: надеюсь остаться в "Динамо"
Вчера 21:46
Григорий Полтавченко: Манчини поможет вернуть 1-е место и добыть новые награды в Европе (7)
Григорий Полтавченко: Манчини поможет вернуть 1-е место и добыть новые награды в Европе (7)
Вчера 21:31
"Ахмат" на сборах сыграет с "Габалой" и "Карабахом" (3)
"Ахмат" на сборах сыграет с "Габалой" и "Карабахом" (3)
Вчера 21:16
Роберто Манчини: лимит на легионеров? Это не проблема (11)
Роберто Манчини: лимит на легионеров? Это не проблема (11)
СМИ: "Зенит" близок к покупке защитника "Ромы" Федерико Фасио
Защитник "Ромы" Федерико Фасио близок к переходу в "Зенит", информирует Gazzetta Dello Sport.
Сообщается, что инициативу в трансфере игрока проявил Роберто Манчини. Сумма компенсации римскому клубу может составить 10-12 млн евро.
Ранее сообщалось об интересе питерцев к еще двум игрокам "Ромы" - защитнику Костасу Маноласу и хавбеку Леандро Паредесу.
Сообщается, что инициативу в трансфере игрока проявил Роберто Манчини. Сумма компенсации римскому клубу может составить 10-12 млн евро.
Ранее сообщалось об интересе питерцев к еще двум игрокам "Ромы" - защитнику Костасу Маноласу и хавбеку Леандро Паредесу.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.