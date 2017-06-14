Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Строительств "Волгоград Арены" не задержится из-за произошедшего пожара

Представитель генподрядчика строительства "Волгоград Арены" – компании "Стройтрансгаз" Мария Руденко рассказала о последствиях пожара на объекте.

– Произошло локальное возгорание при производстве демонтажных работ. Загорелись металлоконструкции, которые уже не нужны для строительства. Рабочие их разбирали, и искра со сварочного аппарата попала на упаковку теплоизоляции, которая стояла рядом. От теплоизоляции, как вы понимаете, идет очень много дыма, поэтому и появились такие апокалипсические фотографии в интернете.

– То есть не все так страшно, как на фотографиях?

– Да. Огонь потушили буквально через пять минут после возгорания. Никакого ущерба ни людям, ни технике нет.

– Этот пожар не задержит строительство стадиона?

– Нет, конечно. Насколько пять минут могут задержать строительство? Еще раз повторю, что это было локальное возгорание на небольшой площади, которое мгновенно устранили и сейчас работы продолжаются в штатном режиме.

СЭ
Сегодня, 11:48
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.