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Сборная России проводит тренировку в полном составе

Сборная России начала тренировку в полном составе за три дня до стартового матча Кубка конфедераций 2017 года против команды Новой Зеландии.

Тренировка национальной команды проходит в среду на "Арене ЦСКА" в Москве, в занятии общей группы принимают участие 23 игрока, в том числе полузащитники Алексей Миранчук, пропускавший тренировку во вторник из-за сдачи экзамена, и Александр Головин, который тем же днем по плану работал индивидуально, передает "Р-Спорт".
Теги: Сборная России
Сегодня, 12:21
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