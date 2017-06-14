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Игорь Шалимов: все ребята вернулись из отпуска в хорошем состоянии

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал форму игроков после выхода из отпуска.

- Двенадцать дней мы в Краснодаре, двухразовый режим, игры запланированы на 21-е и 24-е. Сыграем с новороссийским "Черноморцем" и ростовским СКА. Как обычно после отпуска задача – привести ребят как можно быстрее в оптимальное состояние, набрать кондиции за счет физической работы, которая будет проходить на утренних тренировках. Вечером будем работать над техникой и тактикой.

Над этим нужно много работать. У нас новые ребята появляются, надо улучшать много вещей. Также будем заниматься индивидуально, что касается техники и тактики. Времени мало, терять его нельзя, тренировки, может быть, будут чуть длиннее, чем обычно.

- Как вы находите форму игроков после отпуска?

- Так на глаз... Все ребята в хорошем состоянии вернулись, выполнили ту программу, которую мы дали, это видно было. Состоянием игроков довольны, посмотрим дальше, - передает слова Шалимова "СЭ" со ссылкой на пресс-служба клуба.
Теги: Шалимов Краснодар
Сегодня, 12:30
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№1 Написал: Бриг (Сегодня, 13:25) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Ну дай бог с хорошим настроением и сезон начать..Успехов в новом сезоне...
Регистрация: 21.11.2016
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