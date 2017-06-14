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Артем Дзюба: операция не нужна, не знаю, откуда взялась эта информация

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба сообщил, что ему не потребуется операция на колене.

"Все хорошо, успел на пять дней съездить к себе, занимался детьми. Операция не нужна, все под контролем. Не знаю, откуда взялась эта информация. Надо закачивать ногу.

Как отношусь к слухам про Ибрагимовича? Я только за! Еще одна харизматичная личность появится. Но у него очень много вариантов. Слышал, что Халк может вернуться, и мне этого достаточно", – цитирует Дзюбу "Чемпионат".
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 12:55
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№5 Написал: Hitman (Сегодня, 13:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
звездабол
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
операция требуется на твой язык.


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: Арес (Сегодня, 13:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да куле там. В таборе цыганскими заговорами вылечили


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 13:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oukb8071988
еще один пример настоящего чуда


Обыкновенное чудо.

"Неделя-другая - и всё успокоится,
Что было , то было - прошло"...(с)


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За три дня - 1100 минусов.
Слабо работаешь, лентяй! )))
Регистрация: 19.09.2011
№1 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 13:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
еще один пример настоящего чуда
Регистрация: 24.11.2008
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