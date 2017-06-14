В тренерский штаб "Спартака" пришли два итальянских тренера (фото)

Итальянский тренер Аттила Мальфатти и тренер по физподготовке Джорджо Д’Урбано подписали контракты со "Спартаком", информирует пресс-служба клуба.45-летний Мальфатти работал в академии туринского "Ювентуса", а 59-летний Д’Урбано тренировал спортсменов в сборных Италии по горным лыжам и волейболу, а также в футбольных клубах "Аталанта", "Кальяри" и "Сиена".