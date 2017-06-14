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В тренерский штаб "Спартака" пришли два итальянских тренера (фото)

Итальянский тренер Аттила Мальфатти и тренер по физподготовке Джорджо Д’Урбано подписали контракты со "Спартаком", информирует пресс-служба клуба.

45-летний Мальфатти работал в академии туринского "Ювентуса", а 59-летний Д’Урбано тренировал спортсменов в сборных Италии по горным лыжам и волейболу, а также в футбольных клубах "Аталанта", "Кальяри" и "Сиена".

Теги: Спартак
Сегодня, 12:59
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№2 Написал: Spartachandrey (Сегодня, 13:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Все правильно.Каррера приглашает тех,кто ему нужен.Ну,как говорится, WELCOME.
Регистрация: 12.06.2017
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Добро пожаловать в Спартаковскую семью!


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
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