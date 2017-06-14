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"Реал" представил форму на новый сезон (фото)

"Реал" презентовал домашнюю и гостевую форму на новый сезон.

Домашний вариант экипировки выполнен в бело-голубых цветах. Гостевой – черный с небесно-голубыми полосами.

ВИДЕО - здесь

Теги: Реал
Сегодня, 13:08
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№1 Написал: daveG MO (Сегодня, 13:17) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
без КриРо? ай-яй-яй...


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Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010
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