Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Форвард сборной Новой Зеландии: из сборной России знаю только Жиркова

Нападающий сборной Новой Зеландии Коста Барбарусес, игравший за "Аланию" с 2011 по 2013 год, рассказал, кого знает в нынешнем составе сборной России.

"Честно, почти никого не знаю из сборной России, только Жиркова. Несколько лет назад я играл в России, в "Алании". Конечно, помню то время, игроков и нашего тренера Валерия Газзаева.

Помню Хубулова. Мы играли во втором дивизионе. Помню, что мне было очень тяжело в физическом плане", - передаёт слова Барбарусеса "Чемпионат".
Теги: Сборная России
Сегодня, 14:32
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.