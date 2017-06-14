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Форвард сборной Новой Зеландии: из сборной России знаю только Жиркова
Нападающий сборной Новой Зеландии Коста Барбарусес, игравший за "Аланию" с 2011 по 2013 год, рассказал, кого знает в нынешнем составе сборной России.
"Честно, почти никого не знаю из сборной России, только Жиркова. Несколько лет назад я играл в России, в "Алании". Конечно, помню то время, игроков и нашего тренера Валерия Газзаева.
Помню Хубулова. Мы играли во втором дивизионе. Помню, что мне было очень тяжело в физическом плане", - передаёт слова Барбарусеса "Чемпионат".
"Честно, почти никого не знаю из сборной России, только Жиркова. Несколько лет назад я играл в России, в "Алании". Конечно, помню то время, игроков и нашего тренера Валерия Газзаева.
Помню Хубулова. Мы играли во втором дивизионе. Помню, что мне было очень тяжело в физическом плане", - передаёт слова Барбарусеса "Чемпионат".
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