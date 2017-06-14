Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:46
Массимо Каррера: у нас впереди настолько напряженный сезон, что всем придется стиснуть зубы и терпеть (17)
Массимо Каррера: у нас впереди настолько напряженный сезон, что всем придется стиснуть зубы и терпеть (17)
08:38
Александр Ширко: в "Спартаке" не сообщали о поступавших предложениях, а потом списывали в утиль (9)
Александр Ширко: в "Спартаке" не сообщали о поступавших предложениях, а потом списывали в утиль (9)
07:30
Алексей Сорокин: Новая Зеландия уже потренировалась на "Петровском", никаких нареканий нет (1)
Алексей Сорокин: Новая Зеландия уже потренировалась на "Петровском", никаких нареканий нет (1)
06:18
Александр Дюков: "Зенит" никогда не останавливался на достигнутом, мы ставим только амбициозные задачи (14)
Александр Дюков: "Зенит" никогда не останавливался на достигнутом, мы ставим только амбициозные задачи (14)
"Спартак" начал подготовку к новому сезону в Тарасовке
Сегодня утром футболисты красно-белых провели первую после отпуска тренировку. В 10:00 спартаковцы собрались на базе в Тарасовке, в 10:30 вышли на футбольное поле, а еще примерно через 45 минут отправились в тренажерный зал.
Под руководством главного тренера Массимо Карреры занимались вратари Ребров, Селихов и приглашенный из "Спартака-2" Максименко; защитники Боккетти, Ещенко, Таски, Тигиев, Кутин; полузащитники Фернандо, Мельгарехо, Тимофеев, Зуев, Леонтьев, Самсонов; нападающие Луис Адриано и Давыдов. Полузащитник Гулиев трудился по индивидуальной программе.
Среда стала первым рабочим днем для итальянских новичков тренерского штаба - тренера Аттилы Мальфатти и специалиста по физподготовке Джорджо Д'Урбано.
На следующей неделе к партнерам присоединятся Ананидзе, Промес, Попов и Зе Луиш, которые вызывались в свои национальные сборные. Позже к тренировкам приступят Глушаков, Джикия, Комбаров, Кутепов и Самедов, которые будут выступать на Кубке Конфедераций в составе сборной России.
В общей сложности сегодняшнее занятие продолжалось полтора часа. Во второй половине дня команду ждет еще одна тренировка.
Ближайшие дни спартаковцы проведут в режиме сбора: они будут жить на базе и усиленно тренироваться. Завтра у команды по плану вновь два занятия - утреннее и вечернее. А 24 июня красно-белые отправятся в Австрию, где продолжат подготовку к сезону.
ФК "Спартак" Москва
Под руководством главного тренера Массимо Карреры занимались вратари Ребров, Селихов и приглашенный из "Спартака-2" Максименко; защитники Боккетти, Ещенко, Таски, Тигиев, Кутин; полузащитники Фернандо, Мельгарехо, Тимофеев, Зуев, Леонтьев, Самсонов; нападающие Луис Адриано и Давыдов. Полузащитник Гулиев трудился по индивидуальной программе.
Среда стала первым рабочим днем для итальянских новичков тренерского штаба - тренера Аттилы Мальфатти и специалиста по физподготовке Джорджо Д'Урбано.
На следующей неделе к партнерам присоединятся Ананидзе, Промес, Попов и Зе Луиш, которые вызывались в свои национальные сборные. Позже к тренировкам приступят Глушаков, Джикия, Комбаров, Кутепов и Самедов, которые будут выступать на Кубке Конфедераций в составе сборной России.
В общей сложности сегодняшнее занятие продолжалось полтора часа. Во второй половине дня команду ждет еще одна тренировка.
Ближайшие дни спартаковцы проведут в режиме сбора: они будут жить на базе и усиленно тренироваться. Завтра у команды по плану вновь два занятия - утреннее и вечернее. А 24 июня красно-белые отправятся в Австрию, где продолжат подготовку к сезону.
ФК "Спартак" Москва
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.