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"Спартак" начал подготовку к новому сезону в Тарасовке

Сегодня утром футболисты красно-белых провели первую после отпуска тренировку. В 10:00 спартаковцы собрались на базе в Тарасовке, в 10:30 вышли на футбольное поле, а еще примерно через 45 минут отправились в тренажерный зал.

Под руководством главного тренера Массимо Карреры занимались вратари Ребров, Селихов и приглашенный из "Спартака-2" Максименко; защитники Боккетти, Ещенко, Таски, Тигиев, Кутин; полузащитники Фернандо, Мельгарехо, Тимофеев, Зуев, Леонтьев, Самсонов; нападающие Луис Адриано и Давыдов. Полузащитник Гулиев трудился по индивидуальной программе.

Среда стала первым рабочим днем для итальянских новичков тренерского штаба - тренера Аттилы Мальфатти и специалиста по физподготовке Джорджо Д'Урбано.

На следующей неделе к партнерам присоединятся Ананидзе, Промес, Попов и Зе Луиш, которые вызывались в свои национальные сборные. Позже к тренировкам приступят Глушаков, Джикия, Комбаров, Кутепов и Самедов, которые будут выступать на Кубке Конфедераций в составе сборной России.

В общей сложности сегодняшнее занятие продолжалось полтора часа. Во второй половине дня команду ждет еще одна тренировка.

Ближайшие дни спартаковцы проведут в режиме сбора: они будут жить на базе и усиленно тренироваться. Завтра у команды по плану вновь два занятия - утреннее и вечернее. А 24 июня красно-белые отправятся в Австрию, где продолжат подготовку к сезону.

ФК "Спартак" Москва
Теги: Спартак
Сегодня, 14:49
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№1 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 15:58) #
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Болеет за:
«Ростов»
То же в Австрию? Вам всем там что ли медом намазано. Ну и тренируйтесь в Тарасовке. Неужели в летний период нельзя тренироваться дома? Для чего тогда понастроили баз, тренировочных полей и стадионов? А впрочем, извиняюсь. Ведь все это наверно будет задействовано командами прибывшими на Кубок Конфедераций. Надеюсь, что после ЧМ все будут ехать в Россию на сборы.
Регистрация: 30.11.2015
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