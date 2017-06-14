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Игорь Гамула: у меня был свой шанс в "Ростове", а получились "черные жемчужинки"
Тренер молодежной команды "Ростова" Игорь Гамула прокомментировал свой уход из клуба.
– У меня только одни благодарности. Я пережил много радостных моментов в "Ростове", видел большие победы в Лиге чемпионов. Это футбол, это жизнь, и она продолжается. Удачи и дальнейших успехов "Ростову"! Мне повезло, что я работал с великими тренерами, у которых было чему поучиться.
– Рассчитывали на пост главного тренера, когда команду покинул Курбан Бердыев?
– Да нет. Знал, что ведутся переговоры. Когда-то у меня был свой шанс, надо было его использовать. А у меня получились "черные жемчужинки".
– Кто сообщил об увольнении?
– Генеральный директор вызвал к себе вчера вечером после обеда. А сегодня я пришел, и все решили. Но все хорошо.
– Вы не на отдыхе сейчас?
– Нет, завтра собирается молодежная команда. По крайней мере, сейчас я в "Ростове".
– То есть вы в отпуск не поехали?
– Нет, было много работы. Надо было ездить и смотреть молодежь. Искали везде, где играют местные клубы. Перелопатили все областные команды, школы. Кого нашли – посмотрим.
– Остался ли у "Ростова" перед вами какой-то долг?
– Никаких долгов, все нормально. Какие могут быть долги? Все хорошо.
– Есть ли уже какие-то предложения?
– Да нет, какие? Только час назад все вышло в прессу.
– Где хотели бы продолжить карьеру? В России или, может быть, на Украине?
– Пока не думал еще о пожеланиях. Главное – работать. Какая разница, какая страна, лишь бы работать.
– Возможно ли, что вы окажетесь в "Рубине" вместе с Бердыевым?
– Нет-нет! Я не думал об этом, – цитирует Гамулу "Чемпионат".
– У меня только одни благодарности. Я пережил много радостных моментов в "Ростове", видел большие победы в Лиге чемпионов. Это футбол, это жизнь, и она продолжается. Удачи и дальнейших успехов "Ростову"! Мне повезло, что я работал с великими тренерами, у которых было чему поучиться.
– Рассчитывали на пост главного тренера, когда команду покинул Курбан Бердыев?
– Да нет. Знал, что ведутся переговоры. Когда-то у меня был свой шанс, надо было его использовать. А у меня получились "черные жемчужинки".
– Кто сообщил об увольнении?
– Генеральный директор вызвал к себе вчера вечером после обеда. А сегодня я пришел, и все решили. Но все хорошо.
– Вы не на отдыхе сейчас?
– Нет, завтра собирается молодежная команда. По крайней мере, сейчас я в "Ростове".
– То есть вы в отпуск не поехали?
– Нет, было много работы. Надо было ездить и смотреть молодежь. Искали везде, где играют местные клубы. Перелопатили все областные команды, школы. Кого нашли – посмотрим.
– Остался ли у "Ростова" перед вами какой-то долг?
– Никаких долгов, все нормально. Какие могут быть долги? Все хорошо.
– Есть ли уже какие-то предложения?
– Да нет, какие? Только час назад все вышло в прессу.
– Где хотели бы продолжить карьеру? В России или, может быть, на Украине?
– Пока не думал еще о пожеланиях. Главное – работать. Какая разница, какая страна, лишь бы работать.
– Возможно ли, что вы окажетесь в "Рубине" вместе с Бердыевым?
– Нет-нет! Я не думал об этом, – цитирует Гамулу "Чемпионат".
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