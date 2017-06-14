"Ростов" на сборах сыграет с "Видеотоном" и словенской "Кранью"

Футболисты "Ростова" проведут на сборе в Австрии товарищеские матчи с венгерским "Видеотоном" и словенской "Кранью".С клубом второй лиги Словении команда Леонида Кучука встретится 16 июня, а с серебряным призером чемпионата Венгрии сыграют 22 июня.