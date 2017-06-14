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"Ростов" на сборах сыграет с "Видеотоном" и словенской "Кранью"

Футболисты "Ростова" проведут на сборе в Австрии товарищеские матчи с венгерским "Видеотоном" и словенской "Кранью".

С клубом второй лиги Словении команда Леонида Кучука встретится 16 июня, а с серебряным призером чемпионата Венгрии сыграют 22 июня.

ФК "Ростов"
Теги: Ростов
Сегодня, 15:41
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