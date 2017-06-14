Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:46
Массимо Каррера: у нас впереди настолько напряженный сезон, что всем придется стиснуть зубы и терпеть (17)
Массимо Каррера: у нас впереди настолько напряженный сезон, что всем придется стиснуть зубы и терпеть (17)
08:38
Александр Ширко: в "Спартаке" не сообщали о поступавших предложениях, а потом списывали в утиль (9)
Александр Ширко: в "Спартаке" не сообщали о поступавших предложениях, а потом списывали в утиль (9)
07:30
Алексей Сорокин: Новая Зеландия уже потренировалась на "Петровском", никаких нареканий нет (1)
Алексей Сорокин: Новая Зеландия уже потренировалась на "Петровском", никаких нареканий нет (1)
06:18
Александр Дюков: "Зенит" никогда не останавливался на достигнутом, мы ставим только амбициозные задачи (14)
Александр Дюков: "Зенит" никогда не останавливался на достигнутом, мы ставим только амбициозные задачи (14)
Где Ребров и почему Кокорин так плох? Репортаж с открытой тренировки сборной России.
За три дня до первого матча на Кубке конфедераций сборная России провела открытую тренировку. Автор Rusfootball.info там был, все видел и все слышал.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Практически накануне Кубка конфедераций сборная России решила опробовать необычное в наших краях новшество: открытую тренировку. Посетить ее мог любой желающий, а для надежности билеты также распространялись в детских спортивных секциях. Так как приглашений детям и родителям выделили практически неограниченное количество, место на трибуне нашлось и мне.
Тренировка проходила на стадионе ЦСКА, заявленном на Чемпионат мира в качестве тренировочного. Билеты распространялись только на одну трибуну, зато, по крайней мере, ее удалось заполнить почти целиком.
Расчет на секции сработал: трибуны были почти на половину забиты детьми. Всего на тренировку пришло 6.5 тысяч человек.
И именно они, а не сборная России, послужили основным источником материала для этого текста. Почему? Об этом дальше.
ТРЕНИРОВКА
Футболисты появились на поле даже чуть раньше заявленного начала. Пропустившие предыдущую тренировку Миранчук и Головин вернулись, и сборная была в полном составе.
Первым делом футболисты выполнили разминочную пробежку по стадиону.
Каждый раз, когда они приближались к трибуне с болельщиками, дети скандировали фамилию Глушакова. На третьем круге группа бунтовщиков попыталась изменить это:
– Давайте сейчас, когда подбегут, скандировать «Смольников!»?
Они условились и стали ждать. Когда подбежали футболисты, трибуна снова зарядила «Глушаков!»
– Спартаковцы… - разочарованно сдались бунтовщики.
После пробежки и вялой разминки футболисты перешли к упражнениям с мячом. Интересное «перекрестное» построение задания привело к тому, что сборная вытоптала на газоне огромную букву «Х».
Когда я уже было испугался, что сейчас они перейдут к «У», Черчесов свернул упражнение и перешел к квадрату.
– Скучно – короткая и емкая рецензия кого-то из болельщиков на это упражнение.
Внимание переключилось на вратарей, разминавшихся отдельно. Акинфеев, Габулов и Гильерме по очереди отрабатывали удары с дальних и ближних дистанций. На каждый крутой сейв трибуны реагировали радостным «Ух», точно так же, но не радостно, реагировали и на ляпы.
– А где Ребров? Который? – молодые болельщики искали кумира.
– Вон тот, слева.
– Да ты чо, это не Ребров. Это Крицюк!
Через пять минут после этого оживленного спора, кто-то посоветовал ребятам прочитать заявку. Этим они и занялись и, судя по всему, открыли для себя много нового.
Через полчаса после начала тренировки, сборная перешла к игре: укороченной двусторонке по 5-7 человек, на две трети поля.
Тут подзаскучавшие трибуны заметно оживились. Каждый красивый гол они встречали празднованием, вполне достойным рядового матча РФПЛ.
Правила двусторонки были слишком сложны для понимания рядовыми болельщиками, но это их нисколько не смущало. Красивыми голами отметились главные любимцы публики: Глушаков и Смолов. Игравший в паре с Федором Полоз, напротив, пару раз терялся и неудачно продолжал атаку. После одного из таких эпизодов трибуны вынесли вердикт:
– Этот Кокорин, с ним все понятно.
Габулов и Гильерме менялись в воротах второго состава. Не играющий вратарь уходил в зону ближе к трибунам, где его начинали донимать болельщики: они просили кинуть на трибуну либо мяч, либо бутсы.
После получасовой игры футболисты пошли разминаться на специально разложенных ковриках. В этот момент стало понятно, что у нашей сборной есть четкий план Б: не получится с футболом, перейдут на гигантские крестики-нолики.
Разминка закончилась, игроки вместе с маскотом Забивакой поаплодировали трибунам, кто-то из футболистов отвесил волку пинка…
… и сборная ушла.
Тренер юношеской футбольной команды кратко отрецензировал:
– Халявная тренировка.
А игрок его же команды добавил:
– У нас как-то погуще.
ИТОГИ
Подобные мероприятия накануне важных турниров – круто.
Посмотреть на обычную тренировку сборной пришла почти целая центральная трибуна стадиона ЦСКА – круто.
Дети слабо знают, кто вообще играет в этой сборной – ну… что ж, бывает.
Продуманность мероприятия и организация – плохо. И вот почему.
То, что такое событие есть, не может не радовать. Осталось только самим организаторам понять, что они организовали и зачем.
Если это было шоу, то оно провальное: тренировки сборной дело скучное, а развлекать какими-то дополнительными способами – отвлекать команду. Но даже вне этого замкнутого круга можно было найти способы сделать круче: на трибуне, где полтора часа сидит около тысячи детей, никто не попробовал продать условное мороженое или условную атрибутику сборной. А ведь на этом можно было заработать приличные деньги: хоть для ЦСКА, хоть для сборной, хоть на благотворительность.
Если это было познавательное мероприятие для детей, то нужно было выбрать другую тренировку. То, что сегодня делали футболисты, не выходит за рамки обычной работы детей. Важно: понятно, что сборная в любом случае должна работать так, как ей нужно для подготовки, и какие-то вещи посложнее Черчесов «палить» не обязан. Но дети сегодня увидели в исполнении футболистов действительно очень расслабленное занятие.
Если это было мероприятие для улучшения отношения к сборной у болельщиков, то почему все прошло так тихо и почему футболисты не нашли 10-20 минут, чтобы раздать пару автографов? Первое: если бы я не узнал про открытую тренировку от детской школы, то я бы не узнал про нее вообще. Второе: в конце дети высыпали к границе трибуны, размахивая мячами и листками, ждущими подписей, но футболисты поаплодировали в центре поля и ушли.
В конечном счете, круто, что такое мероприятие придумали, но ощущение, что оно было потому что «мы можем». А зачем – вопрос.
Петр Мельников, Rusfootball.info
ПРЕДИСЛОВИЕ
Практически накануне Кубка конфедераций сборная России решила опробовать необычное в наших краях новшество: открытую тренировку. Посетить ее мог любой желающий, а для надежности билеты также распространялись в детских спортивных секциях. Так как приглашений детям и родителям выделили практически неограниченное количество, место на трибуне нашлось и мне.
Тренировка проходила на стадионе ЦСКА, заявленном на Чемпионат мира в качестве тренировочного. Билеты распространялись только на одну трибуну, зато, по крайней мере, ее удалось заполнить почти целиком.
Расчет на секции сработал: трибуны были почти на половину забиты детьми. Всего на тренировку пришло 6.5 тысяч человек.
И именно они, а не сборная России, послужили основным источником материала для этого текста. Почему? Об этом дальше.
ТРЕНИРОВКА
Футболисты появились на поле даже чуть раньше заявленного начала. Пропустившие предыдущую тренировку Миранчук и Головин вернулись, и сборная была в полном составе.
Первым делом футболисты выполнили разминочную пробежку по стадиону.
Каждый раз, когда они приближались к трибуне с болельщиками, дети скандировали фамилию Глушакова. На третьем круге группа бунтовщиков попыталась изменить это:
– Давайте сейчас, когда подбегут, скандировать «Смольников!»?
Они условились и стали ждать. Когда подбежали футболисты, трибуна снова зарядила «Глушаков!»
– Спартаковцы… - разочарованно сдались бунтовщики.
После пробежки и вялой разминки футболисты перешли к упражнениям с мячом. Интересное «перекрестное» построение задания привело к тому, что сборная вытоптала на газоне огромную букву «Х».
Когда я уже было испугался, что сейчас они перейдут к «У», Черчесов свернул упражнение и перешел к квадрату.
– Скучно – короткая и емкая рецензия кого-то из болельщиков на это упражнение.
Внимание переключилось на вратарей, разминавшихся отдельно. Акинфеев, Габулов и Гильерме по очереди отрабатывали удары с дальних и ближних дистанций. На каждый крутой сейв трибуны реагировали радостным «Ух», точно так же, но не радостно, реагировали и на ляпы.
– А где Ребров? Который? – молодые болельщики искали кумира.
– Вон тот, слева.
– Да ты чо, это не Ребров. Это Крицюк!
Через пять минут после этого оживленного спора, кто-то посоветовал ребятам прочитать заявку. Этим они и занялись и, судя по всему, открыли для себя много нового.
Через полчаса после начала тренировки, сборная перешла к игре: укороченной двусторонке по 5-7 человек, на две трети поля.
Тут подзаскучавшие трибуны заметно оживились. Каждый красивый гол они встречали празднованием, вполне достойным рядового матча РФПЛ.
Правила двусторонки были слишком сложны для понимания рядовыми болельщиками, но это их нисколько не смущало. Красивыми голами отметились главные любимцы публики: Глушаков и Смолов. Игравший в паре с Федором Полоз, напротив, пару раз терялся и неудачно продолжал атаку. После одного из таких эпизодов трибуны вынесли вердикт:
– Этот Кокорин, с ним все понятно.
Габулов и Гильерме менялись в воротах второго состава. Не играющий вратарь уходил в зону ближе к трибунам, где его начинали донимать болельщики: они просили кинуть на трибуну либо мяч, либо бутсы.
После получасовой игры футболисты пошли разминаться на специально разложенных ковриках. В этот момент стало понятно, что у нашей сборной есть четкий план Б: не получится с футболом, перейдут на гигантские крестики-нолики.
Разминка закончилась, игроки вместе с маскотом Забивакой поаплодировали трибунам, кто-то из футболистов отвесил волку пинка…
… и сборная ушла.
Тренер юношеской футбольной команды кратко отрецензировал:
– Халявная тренировка.
А игрок его же команды добавил:
– У нас как-то погуще.
ИТОГИ
Подобные мероприятия накануне важных турниров – круто.
Посмотреть на обычную тренировку сборной пришла почти целая центральная трибуна стадиона ЦСКА – круто.
Дети слабо знают, кто вообще играет в этой сборной – ну… что ж, бывает.
Продуманность мероприятия и организация – плохо. И вот почему.
То, что такое событие есть, не может не радовать. Осталось только самим организаторам понять, что они организовали и зачем.
Если это было шоу, то оно провальное: тренировки сборной дело скучное, а развлекать какими-то дополнительными способами – отвлекать команду. Но даже вне этого замкнутого круга можно было найти способы сделать круче: на трибуне, где полтора часа сидит около тысячи детей, никто не попробовал продать условное мороженое или условную атрибутику сборной. А ведь на этом можно было заработать приличные деньги: хоть для ЦСКА, хоть для сборной, хоть на благотворительность.
Если это было познавательное мероприятие для детей, то нужно было выбрать другую тренировку. То, что сегодня делали футболисты, не выходит за рамки обычной работы детей. Важно: понятно, что сборная в любом случае должна работать так, как ей нужно для подготовки, и какие-то вещи посложнее Черчесов «палить» не обязан. Но дети сегодня увидели в исполнении футболистов действительно очень расслабленное занятие.
Если это было мероприятие для улучшения отношения к сборной у болельщиков, то почему все прошло так тихо и почему футболисты не нашли 10-20 минут, чтобы раздать пару автографов? Первое: если бы я не узнал про открытую тренировку от детской школы, то я бы не узнал про нее вообще. Второе: в конце дети высыпали к границе трибуны, размахивая мячами и листками, ждущими подписей, но футболисты поаплодировали в центре поля и ушли.
В конечном счете, круто, что такое мероприятие придумали, но ощущение, что оно было потому что «мы можем». А зачем – вопрос.
Петр Мельников, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.